Nathos du Crack se impone en la gran noche del trote ibicenco en Sant Rafel

El Hipòdrom de Sant Rafel vivió este sábado una de las citas más esperadas de la temporada con la disputa del Gran Premi d’Eivissa de tres anys Generació N, prueba central de una jornada de trote enganchado que reunió a algunos de los mejores ejemplares del momento y que puso en juego importantes premios económicos. La velada, celebrada bajo la organización de la Federació Balear de Trot, contó con siete carreras en el programa y tuvo como gran protagonista a Nathos du Crack, vencedor de la prueba más destacada de la noche.

La carrera repartía 2.450 euros en premios y se presentaba como el momento culminante de la jornada en el recinto ibicenco. La victoria fue para el mencionado Nathos du Crack, con Miguel Mestre en la conducción, que se impuso con autoridad con una reducción kilométrica de 1:18.8. El ejemplar completó la prueba por delante de New Star CB, conducido por Vicente Marí, que finalizó en segunda posición con una marca de 1:19.2 El tercer puesto fue para Neagle du Crack, con Juan Costa, que registró 1:22.2

La jornada arrancó con el Premi Orfeo del Sol, carrera reservada a potros de dos años y disputada sobre 1.700 metros. En esta primera prueba de la noche se impuso Or des Llorer, con Antonio Frontera, que marcó un tiempo de 1:26.2. La segunda posición fue para Odisea Sala, guiada por Antonio José Riera, con un sólido 1:30.2, mientras que Ormay Plus, con José Luis Torres, completó el podio con un promedio de 1:30.9.

Miguel Mestre, gran protagonista en el resto de carreras

A continuación se celebró el Premi Hulk Rid Love, sobre 2.100 metros y con 500 euros en premios. La victoria fue para Layker des Puig, también con Antonio Frontera, que firmó una reducción de 1:20.7, el mismo que sus dos principales perseguidores: Meraki, con Miguel Mestre, y J’Un Nuage Star, con Francisco Servera.

Nathos du Crack dió a la Cuadra Txuribil su primera victoria en el Gran Premi d'Eivissa. / Joan Costa Guasch

Después del Gran Premi d’Eivissa llegó el turno del Premi Iroko des Puig, prueba internacional sobre 2.100 metros. En esta carrera, Kalypso, conducido por Mestre, se hizo con el triunfo y los 250 euros del primer premio. La segunda posición fue para Kalenji Pla Rib, con Antonio Frontera, mientras que Khaleesi CR, con José Luis Torres, acabó tercera.

La quinta carrera de la noche correspondió al Premi Especial Nacionals, también sobre 2.100 metros y con 800 euros en premios. El vencedor fue Hijo de Tonio HM, guiado por Antonio Prats con una marca 1:16.1. Por detrás llegaron Julio Cesar HM, con Alejandro Nicolás Sala (1:16.2), y Giant’s Causeway, con Manuel Reyes, que registró 1:16.6.

Ideal Thoris, con Mestre una vez más, marcó el mejor registro de la reunión

El programa continuó con el Premi Moniva Di, prueba internacional en la que Just Be Yourself, con Miguel Mestre Suñer, se impuso con 1:16.2. La carrera volvió a dejar una llegada ajustada, ya que Flo du Derby, conducido por Aitor Cívico Riera, fue segundo con 1:16.3, y Karateka Plus, con Antonio Frontera Pocoví, tercero con 1:16.4.

La jornada se cerró con el Premi Especial Internacionals, una de las carreras de mayor nivel cronométrico de la noche. Ideal Thoris, conducido por Miguel Mestre, ganó con un registro de 1:15.9, el mejor tiempo de la reunión. Por detrás, Get Up de Vauville, con Xico Joan Marimón, fue segundo con 1:16.1, el mismo tiempo que Horizon d’Almani, tercero con José Luis Torres Marí, y Extra du Chatault, cuarto con Antonio Frontera Pocoví.

La velada dejó un notable protagonismo de Miguel Mestre Suñer, vencedor en varias de las pruebas del programa, incluida la carrera reina con Nathos du Crack. También destacó la presencia constante en los puestos de honor de conductores como Antonio Frontera, José Luis Torres y Vicente Marí, habituales en las grandes citas del trote balear.

Con esta reunión, el Hipòdrom de Sant Rafel volvió a convertirse en el epicentro del trote ibicenco en una noche de alta competición, marcada por la emoción de las llegadas, la calidad de los participantes y el atractivo especial del Gran Premi d’Eivissa, una de las carreras señaladas en rojo en el calendario anual.