Cuatro jóvenes ciclistas representan a Ibiza en el Campeonato de España en Edad Escolar

El ciclismo ibicenco estuvo representado este pasado viernes en el Campeonato de España en Edad Escolar, una de las citas más destacadas del calendario nacional para las jóvenes promesas de este deporte. La competición se celebró en Melilla y reunió a algunos de los mejores corredores de las categorías infantil y cadete de todo el país.

Ibiza contó con la presencia de cuatro ciclistas pertenecientes a los clubes Portinatx Cycling Team y Máster Team. Por parte del Portinatx Cycling Team participaron Marc Bonet, en categoría infantil, y Blanca Roncero, en categoría cadete femenina. Desde el Máster Team tomaron parte Adrián Rosselló, también en categoría infantil, y Marc Serra, en categoría cadete.

La prueba estuvo marcada por la dureza del recorrido y por las elevadas temperaturas, condicionadas por la ola de calor, que añadieron un punto más de exigencia a una competición ya de por sí muy demandante. Pese a ello, los representantes ibicencos demostraron carácter, esfuerzo y una notable capacidad de sacrificio ante un escenario de máximo nivel.

Marc Serra fue el mejor de la representación ibicenca

En categoría infantil, donde había 70 corredores inscritos, Marc Bonet finalizó en la posición 47, mientras que Adrián Rosselló concluyó en el puesto 62. En cadetes, Marc Serra completó una sólida actuación y acabó en la trigésimo sexta plaza de una carrera que contaba con 66 participantes inscritos.

La nota negativa de la jornada la protagonizó Blanca Roncero, que no pudo tomar la salida tras sufrir una lesión poco antes de la competición. La ciclista cadete femenina se quedó sin poder competir después del trabajo realizado para llegar a esta cita nacional, en lo que supuso un contratiempo importante tanto para la deportista como para su club.

Más allá de los resultados, la participación de los jóvenes corredores ibicencos en el Campeonato de España en Edad Escolar supone una experiencia de gran valor para su crecimiento deportivo. Competir ante los mejores especialistas de su edad y afrontar una prueba de estas características representa un paso más en su formación dentro del ciclismo.

Desde los clubes ibicencos se destacó el compromiso, la entrega y la actitud mostrada por sus ciclistas durante todo el campeonato. La presencia de Marc Bonet, Blanca Roncero, Adrián Rosselló y Marc Serra en una cita de ámbito nacional confirma el buen trabajo de base que se está realizando en la isla y deja buenas sensaciones de cara al futuro.