El Club Deportibo Sincro Ibiza cierra con una gran actuación el Campeonato de España alevín

El Club Deportivo Sincro Ibiza cerró su participación este fin de semana en el Campeonato de España de natación artística con una actuación destacada de su equipo alevín, que compitió en la categoría de combo y logró finalizar en el puesto número 23 de la clasificación nacional.

El conjunto ibicenco estuvo formado por María Juan, Anaís Mari, Lucía Pérez, Maya Perjesi, Alicia Méndez, Alexandra Popovici, Daniela Torres, Alexandra Popovici, Daniela Torres y Kendra González, que defendieron la coreografía del club en una competición de alto nivel y ante algunos de los mejores equipos del país.

El equipo mejoró en 50 la puntuación lograda en el Campeonato de Baleares

Más allá de la posición final, la nota más positiva para el Sincro Ibiza fue la evolución mostrada por sus nadadoras. El equipo consiguió mejorar en 50 puntos la puntuación registrada en el Campeonato de Baleares disputado el pasado mes de junio, un dato que refleja el trabajo realizado durante las últimas semanas y la progresión del grupo en una cita de máxima exigencia.

La participación en el Campeonato de España supone una experiencia de gran valor para las deportistas alevines del club, que siguen acumulando aprendizaje competitivo en pruebas nacionales. La mejora en la puntuación confirma el crecimiento del equipo y refuerza la línea de trabajo del Sincro Ibiza en las categorías de base.

Tras la actuación del equipo alevín, el club ya mira hacia su siguiente compromiso nacional. El próximo fin de semana será el turno de las nadadoras juveniles, que afrontarán una nueva cita en el Campeonato de España con el objetivo de seguir sumando experiencia y representar al club ibicenco en otra competición de máximo nivel.