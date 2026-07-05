Deporte en Ibiza: El C.N. Terrassa se corona campeón de la XXII edición del Beach Polo Sant Josep

La XX edición del Beach Polo Sant Josep ha bajado el telón este domingo en Port des Torrent con la proclamación del C.N. Terrassa como campeón de una nueva edición del torneo de waterpolo playa, una de las citas deportivas más características del verano en la isla. El conjunto egarense cerró su participación en lo más alto del podio, por delante del C.N. L’Hospitalet, que finalizó como subcampeón, y del W. Alicante, que completó el cuadro de honor con la tercera posición.

La competición vivió su jornada definitiva en un ambiente plenamente veraniego, con el campo de juego instalado a pocos metros de la orilla y con los bañistas a apenas unas brazadas de los partidos. Esa cercanía volvió a ofrecer una de las imágenes más singulares del torneo: mientras los jugadores peleaban cada balón, la actividad habitual de la playa seguía su curso alrededor de la zona de competición, mezclando deporte, turismo y baños en familia en Port des Torrent.

El torneo había alcanzado su fase final después de una intensa jornada de grupos celebrada el sábado, en la que los doce equipos participantes quedaron repartidos en cuatro grupos: Cala Bassa, Cala Tarida, Cala Codolar y Cala Llentrisca. El C.N. Terrassa ya había dejado buenas sensaciones desde el inicio, con una victoria clara ante UAMTerpolo por 8-1 y otro triunfo frente al C.W. Levante por 3-1, resultados que le permitieron avanzar con confianza hacia los cruces decisivos.

Los tres primeros clasificados reafirmaron las buenas sensaciones del sábado

También el C.N. L’Hospitalet fue creciendo a lo largo del campeonato. El conjunto catalán arrancó con una ajustada victoria ante W. Premià por 3-2 y posteriormente empató 3-3 contra W. Picornell en una primera fase muy equilibrada. Su regularidad le permitió alcanzar la pelea por el título y cerrar el torneo con un meritorio segundo puesto.

W. Alicante, por su parte, confirmó durante todo el fin de semana que era uno de los equipos más sólidos del campeonato. En la fase de grupos se impuso a Sharks por 6-1 y a Estella Maris por 8-2, dos resultados que ya lo colocaban entre los candidatos a alcanzar las rondas finales. Finalmente, el equipo alicantino terminó subiendo al podio como tercer clasificado.

La última jornada también reunió al resto de equipos que habían superado la primera fase para disputar el cuadro principal. R. Canoe, W. Picornell, Sharks, UAMTerpolo, C.N. Sant Josep y los propios C.N. Terrassa, C.N. L’Hospitalet y W. Alicante formaron parte de unos cruces que mantuvieron la emoción hasta la resolución del torneo. En paralelo, la clasificación Plata ofreció una segunda vía competitiva para C.W. Levante, Estella Maris, S.V. B.W. Bochum y W. Premià, que completaron así su participación en esta edición.

Con la victoria del C.N. Terrassa, el subcampeonato del C.N. L’Hospitalet y el tercer puesto de W. Alicante, el Beach Polo Sant Josep cerró una nueva edición consolidado como una de las grandes citas del verano deportivo en Sant Josep.