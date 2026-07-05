Más de 25 horas a pie: Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, completa y brilla en la prueba de 100 millas la Val d’Aran by UTMB

Víctor Van den Driessche ha firmado una destacada actuación en la Val d’Aran by UTMB, una de las grandes pruebas del calendario internacional de trail running, al finalizar en la decimocuarta posición de la clasificación general y proclamarse vencedor de su categoría, la masculina de 40 a 44 años, en la exigente distancia de 100 millas.

El corredor completó el recorrido en un tiempo de 27 horas, 10 minutos y 7 segundos, después de afrontar 162,77 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 10.398 metros, cifras que reflejan la dureza de una carrera reservada a deportistas de gran resistencia física y mental.

La prueba disputada en el Valle de Arán forma parte del circuito UTMB, el prestigioso calendario internacional cuya gran final se celebra en Chamonix. Dentro de este circuito, la cita aranesa tiene un peso especial, ya que está considerada como la Major europea, una de las carreras de segunda mayor importancia tras las finales, junto a las correspondientes majors de Asia y América.

El ibicenco optó por la modalidad de distancia más larga de la prueba

Van den Driessche tomó parte en la distancia más larga del programa, la de 100 millas, por encima de las modalidades de 20K, 50K y 100K. Su rendimiento le permitió mantenerse entre los mejores de la carrera y alcanzar la meta como 14º clasificado absoluto masculino, el mismo puesto que ocupó en la general, además de liderar con autoridad su grupo de edad. El corredor logró mantener un ritmo competitivo hasta el final para asegurar una plaza de honor en una de las pruebas más exigentes del trail europeo.

Tras lograr una nueva hazaña siete meses después de recorrer todo el litoral de la isla de Ibiza, Van den Driessche confirma la solidez de una actuación que le sitúa entre los nombres destacados de esta edición de la Val d’Aran by UTMB y del deporte extremo de la isla.