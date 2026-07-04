Fiesta del waterpolo en el Beach Polo Sant Josep en Port des Torrent

La XXII edición del Beach Polo Sant Josep 2026 completó este sábado una intensa jornada de competición en aguas de Port des Torrent, en la que quedaron definidos los cruces de la fase final del torneo, una de las citas más esperadas del calendario deportivo estival en el municipio. La competición reunió a doce equipos repartidos en cuatro grupos y dejó una primera fase marcada por la igualdad, el alto ritmo de juego y varios duelos resueltos por márgenes muy ajustados.

El torneo quedó estructurado en cuatro grupos: Cala Bassa, Cala Tarida, Cala Codolar y Cala Llentrisca. En el grupo Cala Bassa compitieron C.N. Terrassa, UAMTerpolo y C.W. Levante; en Cala Tarida lo hicieron C.N. Sant Josep, S.V. B.W. Bochum y R. Canoe; en Cala Codolar quedaron encuadrados W. Alicante, Sharks y Estella Maris; mientras que Cala Llentrisca reunió a C.N. L’Hospitalet, W. Premià y W. Picornell.

La jornada arrancó con fuerza con la victoria del C.N. Terrassa ante UAMTerpolo por 8-1. Poco después, el C.N. Sant Josep firmó uno de los triunfos más ajustados del día al imponerse por 5-4 al S.V. B.W. Bochum. El conjunto egarense volvió a la arena para medirse al C.W. Levante, al que superó por 3-1 en un encuentro más equilibrado de lo que reflejaban inicialmente algunas anotaciones del cuadro.

El C.N. Sant Josep peleará por entrar a la gran final este domingo

En el grupo Cala Tarida, el R. Canoe se mostró muy sólido y logró una importante victoria frente al C.N. Sant Josep por 2-5. Posteriormente, UAMTerpolo derrotó al C.W. Levante por 6-4 en otro partido competido, mientras que el R. Canoe confirmó sus buenas sensaciones con un claro 3-9 ante el S.V. B.W. Bochum alemán.

También dejó buenos momentos el grupo Cala Codolar, donde W. Alicante comenzó con autoridad al vencer por 6-1 a Sharks y, posteriormente, derrotó por 8-2 a Estella Maris. Entre ambos encuentros, el C.N. L’Hospitalet superó por la mínima a W. Premià por 3-2. La igualdad fue protagonista en el grupo Cala Llentrisca, con dos empates consecutivos: C.N. L’Hospitalet igualó 3-3 ante W. Picornell y W. Premià hizo lo propio frente al conjunto mallorquín, también con un 3-3. Sharks, por su parte, cerró su participación en la fase de grupos con una victoria por 5-2 ante Estella Maris.

Con estos resultados, el torneo afronta este domingo su fase decisiva. En la clasificación Plata, C.W. Levante se medirá a Estella Maris a las 10 horas, mientras que S.V. B.W. Bochum jugará contra W. Premià a las 10.25 horas. Los ganadores de ambos duelos disputarán la final Plata a las 13.20 horas.

El cuadro principal comenzará con el duelo entre R. Canoe y W. Picornell, seguido del C.N. Terrassa-Sharks. En la otra parte del cuadro, UAMTerpolo se enfrentará a W. Alicante y el C.N. Sant Josep buscará el pase ante C.N. L’Hospitalet.

La competición continuará con las semifinales a partir de las 13.30 horas, el partido por el tercer puesto y la gran final a las 14.20 horas, donde se decidirá el campeón de esta edición del Beachpolo Sant Josep 2026. El torneo vuelve a confirmar así su atractivo como cita deportiva y social del verano, combinando competición, ambiente de playa y presencia de equipos locales, nacionales e internacionales.