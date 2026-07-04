Las alevines del Club Deportivo Sincro Ibiza abren el Campeonato de España en Sabadell

El Club Deportivo Sincro Ibiza ha iniciado este viernes su participación en el Campeonato de España de natación artística, que se disputa en Sabadell, con la primera jornada dedicada a la prueba de figuras de categoría alevín. Las jóvenes nadadoras ibicencas compitieron en una cita de alto nivel nacional, con un total de 268 deportistas en liza.

El resultado más destacado para la expedición pitiusa llegó de la mano de Daniela Torres, que finalizó en una meritoria decimaoctava posición para entre las mejores especialistas del campeonato. También participaron Alicia Méndez, que acabó en el puesto 73; Anaís Marí, en el 115; Maya Perjesi, en el 129; Alexandra Popovici, en el 134; Lucía Pérez, en el 139; y Kendra González, que concluyó en la posición 214.

Las ibicencas empezarán en la modalidad combo este sábado

La competición continuará este sábado con nuevas pruebas para el club ibicenco. Por la mañana, Alicia Méndez y Daniela Torres realizarán el dúo como preswimmer, después de haberse situado en la vigésimo primera posición del campeonato. Ya por la tarde llegará el turno de la modalidad de combo, en la que el Sincro Ibiza estará representado por sus ocho integrantes de categoría alevín: Maria Juan, Anais Mari, Alicia Méndez, Maya Perjesi, Alexandra Popovici, Lucía Pérez, Kendra González y Daniela Torres.

Por su parte, las nadadoras infantiles Lily Laizell y Nora Msaui también formaron parte de la expedición del club, aunque no consiguieron clasificarse para disputar la final de dúo.

El Sincro Ibiza afronta así un fin de semana intenso en Sabadell en el que sus jóvenes deportistas continúan sumando experiencia en una de las competiciones más exigentes del calendario nacional de natación artística.