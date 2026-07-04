Alberto Parrilla y Mar Iban Baker, atletas de Ibiza, se coronan en el Campeonato Balear de Acuatlón

Santa Eulària volvió a convertirse este sábado en uno de los grandes escenarios del triatlón balear con la celebración de una nueva edición del Acuatlón de Santa Eulària, una cita que reunió a 182 deportistas y que sirvió para inaugurar oficialmente la Liga Balear de Acuatlón 2026. La prueba, organizada por el Club Triatló Santa Eulària con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y el respaldo de la Federación Balear de Triatlón, acogió además el Campeonato de Baleares de la modalidad, coronando a los nuevos campeones autonómicos en una jornada marcada por el gran ambiente deportivo y las altas temperaturas.

La Villa del Río respondió una vez más a una de las citas ya consolidadas del calendario deportivo pitiuso. Desde primera hora, la zona de la playa y el paseo de Santa Eulària concentró a deportistas, técnicos, familiares y aficionados, que no quisieron perderse una competición exigente y espectacular, en la que los participantes tuvieron que afrontar un recorrido de 2.5 kilómetros iniciales de carrera, 1 kilómetro de natación y otros 2.5 kilómetros finales a pie.

El evento tuvo un doble valor competitivo. Por un lado, puso en juego los títulos autonómicos del Campeonato de Baleares de Acuatlón y, por otro, abrió la Liga Balear de Acuatlón 2026, que estará formada por cuatro pruebas puntuables: Santa Eulària, Ibiza, Sant Josep y la Cala Sant Vicent. De esta forma, la cita de Santa Eulària se convirtió en el primer escenario de la lucha por el circuito balear, reuniendo a algunos de los mejores especialistas del archipiélago y a numerosos deportistas populares que también quisieron formar parte de la jornada.

La ibicenca Mar Iban Baker se llevó la prueba femenina

En la prueba absoluta masculina, Alberto Parrilla (GD Presuntos Triatletas) se proclamó campeón de Baleares con una actuación muy sólida y autoritaria. Parrilla dominó la competición con claridad y completó los tres segmentos en un tiempo de 33:55, suficiente para alzarse con el triunfo y confirmar su gran estado de forma en una cita de alto nivel.

Albero Parrilla se lleva el Campeonato Balear de Acuatlón en Santa Eulària. / Marcelo Sastre

La segunda posición fue para Jacob Sánchez, del Club Atlètic Natació Torelló, que firmó una destacada participación y cruzó la línea de meta con un tiempo de 35:03. Sánchez se mantuvo entre los mejores durante toda la prueba y logró asegurar una meritoria plaza de podio en una carrera muy exigente. El tercer puesto correspondió a Leonardo Javier (Total Team Mallorca), que cerró el podio masculino con un registro de 36:27, completando así una prueba muy regular y confirmando la presencia mallorquina entre los nombres destacados de la jornada.

En categoría femenina, el título autonómico fue para Mar Iban Baker (AD Ibiza Half Triathlon), que se impuso en la clasificación absoluta femenina con un tiempo de 37:44. La deportista ibicenca completó una gran actuación ante su público y se proclamó campeona balear en una prueba en la que tuvo que mantener un alto ritmo desde el primer segmento de carrera. Su victoria supuso uno de los grandes momentos de la jornada para el deporte local, al situar a una representante pitiusa en lo más alto del podio autonómico.

José Luis Gambacorta y Andoni Valencia, algunos de los ibicencos destacados

La competición femenina dejó también otra actuación sobresaliente con Marina Grosso (Total Team Mallorca), que firmó el mejor tiempo femenino del día con 37:33 dentro de la categoría Veteranas 1. Grosso demostró un enorme nivel competitivo y fue una de las grandes protagonistas de la mañana, completando la prueba con un ritmo muy alto y convirtiéndose en una de las referencias de la jornada. También brilló la júnior Marta Bonet, del Saltoki Trikideak, que detuvo el cronómetro en 40:49 y desempeñó una actuación muy destacada dentro de su categoría.

La ibicenca Mar Iban Baker se lleva la prueba absoluta femenina. / Marcelo Sastre

El papel de los deportistas ibicencos fue especialmente relevante en esta edición del Acuatlón de Santa Eulària. Además del triunfo absoluto femenino de Baker, sobresalieron las victorias de José Luis Gambacorta y Andoni Valencia, ambos representantes de la AD Ibiza Half Triathlon. Gambacorta se proclamó campeón en Veteranos 2 tras completar el recorrido en 36:31, mientras que Valencia se impuso en Veteranos 3 con un tiempo de 41:08. Ambos confirmaron el buen momento del acuatlón pitiuso y la presencia de deportistas locales capaces de pelear por los puestos de honor en diferentes categorías.

La prueba popular volvió a ser uno de los grandes atractivos del evento, con una notable participación y un ambiente muy competitivo. En la clasificación masculina, la victoria fue para Antoni Santandreu, del Xtrem Calvià, que se impuso con un tiempo de 39:36. Santandreu tuvo que emplearse a fondo para lograr el triunfo, ya que Xavi Lucena finalizó muy cerca, en segunda posición, con un registro de 39:44. El tercer puesto fue para Eduardo José Romero, que completó el podio masculino popular con un crono de 40:09.

En la categoría femenina popular, el triunfo correspondió a Leonor Cordova (Wolves Factory), que cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 42:01. Cordova protagonizó una carrera muy completa y logró imponerse con autoridad en una prueba que también tuvo una importante presencia de deportistas locales. La segunda posición fue para Carla Guasch (Club Natació Eivissa), que terminó registrando una marca de 44:57, mientras que Francesca Busi, del Grup Esportiu Espalmador, finalizó tercera con 46:13.

El equipo Tribombers d´Eivissa se alzó con la prueba de relevos

La modalidad de relevos también tuvo protagonismo dentro del programa competitivo. El equipo Tribombers d’Eivissa se adjudicó la victoria tras detener el reloj en 35:58, y fue el único conjunto capaz de bajar de la barrera de los 36 minutos. Su actuación confirmó el buen nivel de esta modalidad, que aporta un componente diferente a la jornada y permite que la competición se viva también desde una perspectiva colectiva, con equipos repartiendo esfuerzos entre los diferentes segmentos de la prueba.

La jornada transcurrió en un gran ambiente deportivo, aunque las altas temperaturas añadieron un punto extra de dureza a la competición. Los deportistas tuvieron que gestionar el esfuerzo en un escenario exigente, especialmente en los tramos de carrera a pie, donde el calor obligó a regular fuerzas. Pese a ello, la prueba se desarrolló con normalidad y volvió a demostrar la capacidad organizativa del Club Triatló Santa Eulària, que sacó adelante una cita compleja por la convivencia de diferentes categorías, formatos y niveles competitivos.

Con esta edición, Santa Eulària no solo coronó a los nuevos campeones de Baleares, sino que también dio el pistoletazo de salida a una nueva Liga Balear de Acuatlón. La prueba de la Villa del Río marcó el primer capítulo de un circuito que continuará en las próximas semanas con otras tres citas puntuables y que medirá la regularidad de los mejores especialistas de las islas.

El Acuatlón de Santa Eulària cerró así una jornada de deporte, esfuerzo y convivencia que volvió a situar al municipio como escenario destacado del triatlón balear. La participación de 182 deportistas, el nivel competitivo de las pruebas federadas, la respuesta de los populares y el protagonismo de los atletas ibicencos dejaron un balance muy positivo para una competición que sigue creciendo y que ya mira al futuro como una de las grandes referencias del acuatlón en Baleares.