El tiro con arco de Ibiza se cita con la élite internacional: Nur Gómez competirá en la Copa del Mundo y Eduardo Santolaria y Aitor Ramiro en el Campeonato de Europa Júnior

El tiro con arco ibicenco continúa dando pasos firmes en el panorama nacional e internacional. Tres deportistas de la isla han sido convocados por la Real Federación Española de Tiro con Arco para representar a España en dos de las grandes citas del calendario: la Copa del Mundo Hyundai de Madrid y el Campeonato de Europa Júnior y Cadete de Roma.

La arquera ibicenca Nur Gómez, formada en el Club de Tir amb Arc Es Cubells, competirá del 7 al 12 de julio en la IV Copa del Mundo Hyundai de Madrid, una de las pruebas más prestigiosas del circuito internacional y en la que se reunirán algunas de las mejores especialistas del mundo.

Gómez se ha ganado una de las cuatro plazas del equipo femenino español de arco compuesto tras superar el clasificatorio nacional celebrado en Madrid los días 22 y 23 de junio. La ibicenca integrará la selección junto a Alexa Misis, Andrea Muñoz y Paula Díaz.

Su convocatoria confirma la progresión de una deportista que lleva varias temporadas consolidándose entre las mejores arqueras españolas de arco compuesto. En mayo compitió en la Veronica’s Cup de Eslovenia, donde rozó el Top 10 ante rivales de primer nivel internacional. Un año antes, también en tierras eslovenas, conquistó el bronce individual y la plata por equipos en la European Youth Cup antes de representar a España en el Campeonato del Mundo júnior de Winnipeg.

Eduardo Santolaria y Aitor Ramiro, al Campeonato de Europa Júnior

La presencia de Nur Gómez Bufí en una Copa del Mundo absoluta supone uno de los mayores reconocimientos de su carrera deportiva y un nuevo hito para el tiro con arco pitiuso.

La representación ibicenca en la selección española no acaba ahí. Eduardo Santolaria y Aitor Ramiro, del Club de Tir amb Arc S’Arc d’Eivissa, han sido convocados para disputar el Campeonato de Europa Júnior y Cadete, que se celebrará en Roma del 20 al 26 de julio.

Ambos arqueros consiguieron su plaza tras superar la fase final del sistema de selección nacional, celebrada en Madrid los días 29 y 30 de junio. Santolaria y Ramiro competirán en la categoría de arco recurvo cadete masculino, formando parte del equipo español que se medirá a las principales potencias europeas.

La doble convocatoria supone un importante reconocimiento al trabajo de formación que desarrolla el Club S’Arc d’Eivissa y confirma el excelente momento que atraviesa el tiro con arco en Ibiza, con deportistas capaces de abrirse paso en competiciones nacionales y ganarse un puesto en citas internacionales de máximo nivel.

Tanto el Club Es Cubells como el Club S’Arc d’Eivissa han felicitado a sus deportistas por unos logros que son fruto de años de esfuerzo, constancia y dedicación. Ibiza contará este mes de julio con tres representantes defendiendo los colores de España en dos escenarios de primer nivel: Madrid y Roma.