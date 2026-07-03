Tarde de diversión, deporte y familia en el evento del campus más 'viral' de Ibiza

Comida, bebida, dj, música, amistad, compañerismo y un poco de terraceo. Con estas palabras se podría resumir lo que ha sido el acto de este viernes que ha reunido a niños y familias en la fiesta del fútbol que la SE Sant Carles y el campus Go Football Academy están llevando a cabo a lo largo de esta semana. El evento, celebrado en la única tienda oficial de la marca Tomorrowland en todo el mundo, se enmarca dentro la hoja de actividades de un campus que también ha acogido a los niños de la UE Sant Josep, que han tenido la oportunidad de compartir grandes momentos sobre el césped con exjugadores de la élite como Nolito, Mario Gaspar, Mateo Musacchio, Marc Bartra o Isaac Cuenca.

La fiesta corrió a cargo del pequeño Diego González, reconocido como el DJ más joven del mundo y que representa una de las máximas que buscaba transmitir el evento: cada niño tiene un sueño diferente, pero todos comparten valores como el esfuerzo, el respeto, la ilusión y la superación.

«A los propios futbolistas les habría encantado hacer estos campus cuando eran pequeños», cuenta a este diario Joan Oriol, exjugador de algunos equipos de Primera División como Mallorca, Osasuna o Villarreal, y uno de los organizadores de este campus con sede en Tarragona. El catalán considera que esta es «una oportunidad única» que «marca muchísimo el crecimiento y los valores de los niños», ya que no todos los días se entrena con alguien que ha compartido césped y vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

Juan López

Futbolistas de la élite que «bajan al barro»

La presencia de las que fueran estrellas en el fútbol nacional e internacional no es el único aliciente que diferencia a este campamento organizado en la localidad santaeulaliense, ya que «estar seis horas bajo el sol y bajando al barro con los niños es algo que no se había visto nunca aquí», cuenta Christian Carranza, uno de los culpables de traer a estos futbolistas reconocidos a la isla.

Aunque los niños no quieren que se acabe, desde la organización miran con optimismo al futuro para celebrar nuevas ediciones: «Queremos crear un monstruo y que cada año sea mejor, con más futbolistas y más gente conocida para que los niños quieran vivir esta experiencia. No buscamos que esto se quede solo en una semana de verano y se acabó», señala Oriol, hermano de Edu, también exfutbolista de Primera División y fundador de Go Football Academy.

El broche llegará este sábado con una fiesta final para la que se prevén más sorpresas, nuevos invitados que han pasado por el fútbol profesional y momentos divertidos que los niños podrán compartir con sus familias, figuras fundamentales en su crecimiento y que el campus también ha querido recompensar invitándoles a algunas actividades.