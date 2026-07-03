Los nadadores de Ibiza del CN Portus, con todo a punto para el Campeonato Balear de Verano de Natación

El CN Portus ya tiene preparada su expedición para disputar este próximo fin de semana el Campeonato Balear de Verano de Natación 2026, una de las grandes citas del calendario autonómico. La competición se celebrará en las piscinas de Son Hugo, en Palma, y se desarrollará en piscina larga, un escenario que siempre supone un aliciente especial para los nadadores.

El club ibicenco estará representado por un amplio grupo de deportistas que han conseguido las marcas mínimas exigidas para participar en el campeonato. En categoría júnior competirán Nicolás Serra, en los 200 libre; Paul Ziolkowski, en 100, 200, 400 y 800 libre; Joan Tur, en 400 y 800 libre, y Gerard Prats, que tomará parte en las pruebas de 50, 100 y 200 espalda.

Izan Ribas y María Hernández serán los representantes en categoría absoluta

La categoría infantil contará también con una destacada presencia del club pitiuso. Lluc Cardona nadará los 50, 100 y 200 braza; Andrée Rosi competirá en los 50 libre; Sofia María Juan participará en 50 y 100 espalda, además de 50 libre; Hiromi Noa lo hará en 50, 100, 200 y 400 libre; Walae Meftah afrontará las pruebas de 50, 200, 400 y 800 libre; e Iara Canalejo competirá en 100 y 200 espalda, así como en 200 y 400 estilos.

En categoría absoluta, el club contará con Izan Ribas, que disputará la prueba de 50 libre. Además, la nadadora María Hernández ha logrado un hito destacado al clasificarse con la Marca Mínima Absoluta en los 50 braza, lo que le permitirá participar en el campeonato pese a pertenecer todavía a la categoría alevín.

Los nadadores estarán acompañados a pie de piscina por su entrenador, Aarón Verdugo. El CN Portus afronta esta cita con ilusión y ambición, decidido a cerrar la temporada compitiendo al máximo nivel y disfrutando de una experiencia importante dentro del calendario balear.