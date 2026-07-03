Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Baloncesto | Segunda FEB

Javi Rodríguez no continuará en el Class Sant Antoni

El escolta malagueño, muy querido y apreciado entre la afición ‘portmanyina’, deja de pertenecer al equipo ibicenco, en el que ha pasado las dos últimas temporadas

Cartel de despedida de la despedida del Class Bàsquet a Javi Rodríguez.

Cartel de despedida de la despedida del Class Bàsquet a Javi Rodríguez. / CLASS BÀSQUET

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Sant Antoni

El escolta Javi Rodríguez no continuará vistiendo la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni, con el que ha jugado las dos últimas temporadas en la Segunda FEB. El andaluz ha crecido como jugador en su etapa sanantoniense, en la que su profesionalidad y su implicación han sido sus señas de identidad.

Rodríguez llegó al Class Sant Antoni en el verano de 2024 procedente del Hestia Menorca. Con los pitiusos ha jugado dos finales para ascender a la Primera FEB y ha dejado una huella imborrable por su predisposición y su trabajo incansable. El cuadro sanantoniense continúa así el proceso de confección de su plantilla tras las marchas de Gerard Blat y el técnico Josep Maria Berrocal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza
  2. Carles Tur, ibicenco que asistirá al Tour de Francia: «Ir al Tour de Francia era mi sueño y voy a poder vivirlo desde dentro»
  3. Dani Planells y Luisa Bonet se llevan un intenso y caluroso Trail de Sant Jordi
  4. El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional
  5. SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia en Ibiza
  6. Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza: «Me gustaría dejar blindada la financiación de clubes y federaciones»
  7. Drama en el baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real vende su plaza de Tercera FEB
  8. Go Football Academy: el campus de Ibiza que unirá a exestrellas y jóvenes promesas en Sant Carles

Javi Rodríguez no continuará en el Class Sant Antoni

El Club Deportivo Sincro Ibiza, preparado para el Campeonato de España de Natación Artística

Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza

Camila Guateima y Toni Planells, boxeadores de Ibiza, brillan en el Campeonato de España Élite

La Peña Deportiva anuncia el fichaje de su nuevo lateral

El talento ibicenco sobresale en el debut histórico de la selección balear en el Campeonato de España de balonmano playa

Gerard Blat causa baja en el Class Sant Antoni

Gerard Blat causa baja en el Class Sant Antoni

El San Pablo-Eivissa refuerza su plantilla con el primer fichaje del verano

Tracking Pixel Contents