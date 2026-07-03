Javi Rodríguez no continuará en el Class Sant Antoni

El escolta Javi Rodríguez no continuará vistiendo la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni, con el que ha jugado las dos últimas temporadas en la Segunda FEB. El andaluz ha crecido como jugador en su etapa sanantoniense, en la que su profesionalidad y su implicación han sido sus señas de identidad.

Rodríguez llegó al Class Sant Antoni en el verano de 2024 procedente del Hestia Menorca. Con los pitiusos ha jugado dos finales para ascender a la Primera FEB y ha dejado una huella imborrable por su predisposición y su trabajo incansable. El cuadro sanantoniense continúa así el proceso de confección de su plantilla tras las marchas de Gerard Blat y el técnico Josep Maria Berrocal.