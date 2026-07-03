Waterpolo playa
Cuenta atrás para que la élite nacional e internacional se mida en el Beach Polo Sant Josep en Port des Torrent
La XXII edición del torneo de waterpolo playa se disputa este fin de semana en en el mar 'josepí' y consolida la cita como una de las referencias deportivas del verano en Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado este viernes la XXII edición del Beachpolo Sant Josep, uno de los torneos deportivos más consolidados del municipio y una de las grandes citas del calendario estival en la isla. La competición, organizada por la concejalía de deportes, se celebra este fin de semana en la playa de Port des Torrent y reunirá a doce equipos procedentes de distintos puntos de España y Alemania.
El torneo de waterpolo playa alcanza este año su vigesimosegunda edición convertido en una referencia dentro del deporte insular. La cita combina competición, ambiente veraniego y un escenario privilegiado como Port des Torrent, donde durante tres jornadas se darán cita jugadores y clubes de primer nivel.
«Una cita de referencia dentro del calendario deportivo de la isla»
El concejal de deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, ha destacado el arraigo del campeonato y su importancia dentro de la programación deportiva del municipio. «El Beach Polo Sant Josep es un torneo muy esperado que, después de veintidós ediciones, se ha consolidado como una cita de referencia dentro del calendario deportivo de la isla. Combina competición de alto nivel con un entorno idílico como es la playa de Port des Torrent», señaló Ribas durante la presentación.
El cartel de esta edición contará con la presencia del Club Waterpolo Sant Josep, que ejercerá como equipo anfitrión, y del Club Natació Terrassa Màster, vigente campeón tras imponerse en la edición de 2025. También participarán el CN L’Hospitalet, Waterpolo Masters Premià, Club Waterpolo Alicante, Real Canoe Máster, SV Blau Weiß Bochum de Alemania, Estella Maris, Uamterpolo, Sharks Valencia, Waterpolo Picornell y Club Waterpolo Levante UPV.
Con una nómina de participantes de carácter nacional e internacional, el Beachpolo Sant Josep volverá a convertir Port des Torrent en el epicentro del waterpolo playa durante el primer fin de semana de julio.
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