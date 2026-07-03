La costa de Santa Eulària ultima sus preparativos para el Campeonato de Baleares de Acuatlón

Santa Eulària se convertirá este sábado en el centro neurálgico del acuatlón balear con la celebración del Campeonato de Baleares de Acuatlón, que tendrá como escenario la playa y el paseo marítimo del municipio.

La competición, organizada por el Club Triatló Santa Eulària e Ibiza Blue Challenge y con la colaboración de la Federación Balear de Triatlón y Trideporte, llega con un dato destacado: el club local ha logrado batir el récord de participación de la prueba, que ha cerrado inscripciones con 172 deportistas repartidos entre las diferentes categorías.

El acuatlón combina carrera a pie y natación en un mismo recorrido. Los participantes afrontarán primero un segmento de carrera, después uno de natación y finalizarán con un último tramo corriendo hasta la línea de meta. Toda la competición se desarrollará en la zona del paseo y la playa de Santa Eulària.

La cita será la primera del Circuito de Acuatlones de Ibiza

Las distancias variarán en función de la categoría, aunque la prueba reina estará formada por 2.5 kilómetros de carrera a pie, mil metros de natación y otros 2.5 kilómetros finales de carrera.

Las salidas comenzarán a las 12 horas con las carreras infantiles. A las 12.30 horas será el turno de las categorías menores, mientras que las pruebas de mayores arrancarán a las 13 horas.

Además de poner en juego los títulos autonómicos, la cita abrirá el Circuito de Acuatlones de Ibiza 2026, que se desarrollará durante el verano con cuatro pruebas en distintos puntos de la isla. Tras el Campeonato de Baleares de este sábado, el calendario continuará el próximo 26 de julio en Ibiza, el 23 de agosto en Sant Josep y el 13 de septiembre en Cala Sant Vicent.

La organización espera una jornada de gran ambiente deportivo en Santa Eulària, donde vecinos y visitantes podrán seguir de cerca una competición que sigue creciendo en participación y que consolida al municipio como uno de los escenarios destacados del deporte al aire libre en la isla.