El Club Deportivo Sincro Ibiza, preparado para el Campeonato de España de Natación Artística

El Club Deportivo Sincro Ibiza participa este fin de semana en el Campeonato de España de Natación Artística, que se celebra desde este viernes hasta el domingo en Sabadell, con una expedición formada por diez nadadoras que buscarán dejar el pabellón ibicenco en lo más alto en una de las competiciones más importantes del calendario nacional de base.

La representación del club está compuesta por ocho deportistas de categoría alevín y dos de categoría infantil, que afrontarán distintas pruebas individuales y por equipos a lo largo de las tres jornadas del campeonato.

La competición arrancará este viernes con la prueba de figuras para las ocho nadadoras alevines, una modalidad clave que evalúa la técnica individual de las participantes, mientras que un día después será el turno del ejercicio de combo.

Además, el club mantiene opciones de ampliar su participación durante el fin de semana si logra clasificarse para las finales. En categoría alevín, las deportistas ibicencas podrían disputar la final con dos dúos, mientras que las dos representantes infantiles competirán en la prueba de figuras y, en caso de obtener la clasificación, también participarán en la final de dúo.

La presencia del Club Deportivo Sincro Ibiza en Sabadell supone una nueva oportunidad para medir el crecimiento de la natación artística en la isla y el trabajo realizado durante la temporada. La entidad acudirá a la cita nacional con el objetivo de seguir acumulando experiencia al máximo nivel y competir frente a algunos de los mejores clubes del panorama español, en un campeonato que reunirá a las principales promesas de este deporte.