Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: "Estamos construyendo el futuro del deporte en Ibiza"

El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, y el conseller de Deportes, Salvador Losa, han visitado esta mañana las obras de construcción del nuevo centro deportivo multidisciplinar de sa Blanca Dona, una infraestructura financiada íntegramente por el Consell Insular con una inversión de 10.615.425,99 euros —IVA incluido— que supondrá un importante salto cualitativo para el deporte ibicenco.

Durante la visita, a la que también han asistido responsables de la empresa adjudicataria y de la dirección facultativa de la obra, así como la presidenta de la Federación Balear de Bádminton, Silvia Riera, se ha podido comprobar el avance de los trabajos de un proyecto que permitirá "ampliar la capacidad del complejo deportivo de es Raspallar y dar respuesta a la creciente demanda de espacios especializados para la práctica deportiva".

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha destacado que esta es una de las inversiones deportivas más importantes impulsadas por la institución en los últimos años y ha recordado que "Ibiza es una isla de deporte, una isla de campeones, y nuestra obligación como administración es seguir dotando a nuestros deportistas de las mejores instalaciones posibles para que puedan entrenar, crecer y competir en las mejores condiciones".

Marí ha explicado que el nuevo pabellón "nace de una necesidad real, la de aliviar la presión que soporta el complejo deportivo de sa Blanca Dona y ofrecer nuevos espacios a los clubes de la isla", permitiendo una mejor gestión de los entrenamientos y de las competiciones que acoge este recinto.

Asimismo, ha remarcado que esta actuación responde al compromiso del Consell con el deporte base y con la promoción de hábitos saludables. "El deporte es salud, es educación, es esfuerzo, es superación y es transmisión de valores. Por eso seguiremos invirtiendo en infraestructuras que estén a la altura del nivel deportivo que tiene Ibiza", ha afirmado.

Por su parte, el conseller de Deportes, Salvador Losa, ha incidido en el carácter especializado de esta nueva instalación. "Este pabellón es único porque está orientado a la práctica de deportes que se desarrollan sin pelota, como la gimnasia deportiva, la gimnasia rítmica o el bádminton, dando así oportunidades a estos deportistas de contar con un espacio de referencia único en la isla para la práctica de estas disciplinas".

Losa ha recordado que Ibiza cuenta con el único Centro de Tecnificación de Bádminton de las Islas Baleares y que esta infraestructura permitirá seguir potenciando disciplinas que han dado grandes éxitos deportivos a la isla.

Características del centro

El nuevo centro deportivo multidisciplinar ha sido concebido específicamente para dar servicio, de manera prioritaria, a disciplinas como la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y el bádminton, aunque también podrá acoger otras modalidades deportivas gracias a una pista principal polivalente de más de 1.800 metros cuadrados útiles, divisible en tres espacios independientes mediante cortinas móviles.

El edificio dispondrá, además, de gradas retráctiles con capacidad para cerca de 250 espectadores, vestuarios adaptados, enfermería, salas técnicas, almacenes específicos para el material deportivo de grandes dimensiones y una tribuna multifuncional pensada tanto para jueces y árbitros como para retransmisiones o actividades vinculadas a las competiciones.

La cubierta incorporará placas fotovoltaicas para el autoconsumo, se reutilizarán las aguas pluviales y las aguas grises, y se ha previsto una ventilación de alta eficiencia, así como sistemas constructivos que minimizan el consumo energético.

Además de la construcción del nuevo pabellón, la actuación incluye la renovación de los vestuarios exteriores, la transformación de la actual pérgola de placas solares en desuso en una pérgola vegetal sombreada y la creación de nuevas pistas de pádel, ampliando así la oferta deportiva del complejo.

Las obras, adjudicadas a la empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L.U., cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses y está previsto que finalicen durante el primer semestre de 2027, momento en el que Ibiza dispondrá de un equipamiento deportivo de referencia tanto para el entrenamiento como para la organización de competiciones oficiales.