Balonmano base
El talento ibicenco sobresale en el debut histórico de la selección balear en el Campeonato de España de balonmano playa
La Federació Balear d’Handball participa por primera vez en el CESA con una destacada actuación de los balonmanistas ibicencos en las selecciones masculina y femenina infantil
La Federació Balear d’Handball ha escrito una página inédita en su historia con su primera participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de balonmano playa, celebrado en la localidad catalana de Calella del 29 de junio al 1 de julio. La cita ha supuesto el debut absoluto de los combinados baleares en una competición nacional de esta modalidad, con presencia en las categorías infantil masculina e infantil femenina.
Asimismo, la cita se ha convertido en una oportunidad de crecimiento para los balonmanistas ibicencos convocados. En la selección masculina, Xavi Costa, Carlos Tur y Toni Cardona, por parte de la Peña Deportiva, y Oriol Castella, del HC Puig d´en Valls, han conseguido representar a la comunidad con grandes actuaciones. Y es que el estreno dejó sensaciones muy positivas para el futuro del balonmano playa en las islas. El equipo infantil masculino finalizó en una meritoria sexta posición, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del torneo. En ese papel destacado sobresalieron el portero Carlos Tur, decisivo bajo palos con intervenciones de gran mérito, y Costa, que lideró el ataque balear con eficacia y personalidad.
La selección femenina, liderada por las ibicencas, terminó en la duodécima posición
También compitió con entrega el combinado infantil femenino, que cerró su participación en la duodécima posición. Pese a medirse a selecciones con mayor experiencia en esta disciplina, las jugadoras baleares mantuvieron un alto nivel de compromiso durante todo el campeonato y pelearon cada partido hasta el final, dejando una imagen de garra, esfuerzo y crecimiento.
Cabe mencionar el gran nivel que mostraron las ibicencas sobre la arena, que formaron parte del grueso de la plantilla con un total de ocho de 12 jugadoras baleares. Sara Rodríguez, (HC Puig d´en Valls), el trío del HC Eivissa conformado por María Bueno, Valery Osorio y María Torres, y las balonmanistas Anouk Miralles, Mireya Fernández y Carla Escandell de la Peña Deportiva mostraron un gran desempeño que volvió a colocar a la isla en el mapa nacional.
El CESA Playa 2026 queda así marcado como un punto de partida para el balonmano playa balear. Más allá de los resultados, la primera presencia de la federación en esta competición confirma que la modalidad cuenta en las islas con una base prometedora, talento y margen de crecimiento para consolidarse en todo el país en los próximos años.
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