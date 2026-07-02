SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia en Ibiza

La SD Formentera ya ha puesto en marcha el campus Aqualia, una iniciativa llevada a cabo conjuntamente con el Racing de Santander y que en su primer año ya ha reunido a un centenar de niños en el campo municipal de la isla. La cita, que comenzó el pasado lunes y se desarrollará hasta el próximo 17 de julio, servirá para que niños de entre seis y 16 años tengan la posibilidad de adquirir nuevas herramientas de la metodología que se lleva a cabo en el fútbol base del club santanderino.

Uno de los precursores y principales hacedores de este proyecto es Jay Romero, atacante de la SD Formentera y que en el pasado militó en la UM Escobedo. Su experiencia en el club cántabro le permitió conocer a José Picón, actual coordinador de la cantera verdiblanca y organizador de esta nueva experiencia en la isla pitiusa. «Cuando estuve ahí [Cantabria], le conocí, tuvimos una buena relación y hablamos de intentar algo, ya que el Racing es un club que está en expansión y viene haciendo las cosas bien desde hace años», explica Romero a este diario.

Uno de los objetivos que se perseguían con la creación de este campus es, en palabras de Romero, «ayudar a la isla y a las familias», a las que «el horario de 8 a 15 horas les permite tener más facilidades», apunta el futbolista. El feedback de los jóvenes, hasta el momento, es positivo, y el calor no está complicando la experiencia de los deportistas: «Ellos están encantados y eso es lo más importante. Es una cosa que les motiva para seguir viniendo y que les guste estar ahí», cuenta.

El calor, uno de los principales retos

Y es que, pese a las altas temperaturas que se están registrando en las islas, los jóvenes consiguen adaptarse con el objetivo de disfrutar la experiencia al máximo: «El sol nos permite entrenar hasta una hora determinada, y por eso tenemos también una monitora de tiempo libre que se encarga de hacer las actividades para los momentos en los que hace mucho calor. Tenemos zonas habilitadas con aire acondicionado para poder estar cuando son las 13 horas y ya hace más sol», señala Romero.

El proyecto busca, además de la captación de jóvenes a nivel insular, balear y nacional, la atracción de parte de la comunidad extranjera de cara a próximas ediciones tras las facilidades ofrecidas por la entidad cántabra: «El Racing se ha portado muy bien con nosotros y ha habido predisposición de su parte para ayudarnos en todas las cosas que les hemos ido pidiendo». El objetivo será dar continuidad a un proyecto pionero en la isla, tal y como explica Romero, cuya meta es «que todo salga bien este año».

Con esta iniciativa impulsada por la SD Formentera, el club insular continúa dando pasos hacia adelante en la proyección de futuras promesas del fútbol pitiuso y llevando a cabo nuevas actividades que colocan a la isla en el mapa de la formación de jóvenes futbolistas del calendario nacional.