El San Pablo-Eivissa refuerza su plantilla con el primer fichaje del verano

El San Pablo-Eivissa ya se ha puesto manos a la obra para confeccionar la plantilla que afrontará el curso 2026/2027 en la Segunda División. La entidad turquesa ha hecho oficial el fichaje de Paula Sánchez, jugadora procedente de Yecla (Murcia), que se incorpora al equipo con el objetivo de sumar más talento a un grupo que busca asentarse aún más en la categoría.

Sánchez, que juega en la posición de ala, llega al conjunto que entrena Sergio Oruj para aportar fuerza al bloque defensivo, una de las facetas en las que destaca por su intensidad y capacidad de trabajo. Además, se caracteriza por su buena visión de juego, una cualidad que le permite participar en la elaboración y creación de las acciones ofensivas, contribuyendo a que el juego del equipo gane en fluidez y elegancia.

La nueva incorporación del San Pablo cuenta con una amplia experiencia en Segunda División. A lo largo de su trayectoria ha defendido los colores de clubes como Xaloc Alacant, Jove Elx e Hispania de Yecla, equipos en los que ha acumulado un importante bagaje competitivo.

Con la llegada de Paula Sánchez, el San Pablo suma una futbolista contrastada, con recorrido en la categoría y capacitada para aportar equilibrio, calidad y experiencia a un equipo que quiere seguir reforzándose durante este verano.