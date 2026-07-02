La Peña Deportiva anuncia el fichaje de su nuevo lateral

La Peña Deportiva continúa incorporando nuevas piezas a la plantilla que la próxima temporada jugará en Segunda RFEF y ha anunciado este jueves el fichaje de Juanmi Heredero, lateral izquierdo procedente del CDA Navalcarnero, que aterriza en Santa Eulària con el objetivo de reforzar la zaga peñista en una campaña marcada por el regreso del club a la categoría.

Heredero es un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol nacional y una notable experiencia tanto en Segunda B como en Segunda RFEF. Además, el jugador ya conoce la isla, después de haber defendido los colores de la Penya Independent hace tres temporadas, una etapa que le permitió familiarizarse con el fútbol pitiuso y con el entorno competitivo balear.

«Conozco lo que supone defender esta camiseta»

Formado en las categorías inferiores del Albacete Balompié, el lateral continuó su crecimiento en el CD Leganés y en el Real Valladolid Promesas, antes de dar el salto al fútbol sénior con La Roda CF. Desde entonces, ha vestido las camisetas de la SD Somozas, CD Tudelano, CF Villanovense, Unionistas de Salamanca, CD Eldense, Penya Independent, Yeclano Deportivo, CD Minera y CDA Navalcarnero, consolidándose como un jugador contrastado en la categoría.

En sus primeras palabras como jugador peñista, Juanmi Heredero se mostró ilusionado por esta nueva etapa. «Estoy muy ilusionado por incorporarme a este proyecto. Conozco el club, conozco la isla y sé la exigencia que supone defender esta camiseta. Vengo con muchas ganas de trabajar, de ayudar al equipo desde el primer día y de aportar toda mi experiencia para que podamos competir al máximo», señaló.

Con su llegada, la Peña Deportiva incorpora a un lateral con recorrido, experiencia y personalidad, llamado a aportar solidez defensiva, profundidad por banda y competitividad a una plantilla que trabaja para afrontar con garantías su regreso a Segunda RFEF.