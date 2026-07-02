Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza

Leo Román está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. El club gallego abonará los nueve millones de euros de la cláusula de rescisión del guardameta ibicenco al RCD Mallorca, una operación que convertirá al internacional español en el futbolista pitiuso más caro de la historia.

El portero, de 26 años, tenía una cláusula de 12 millones de euros que descendió hasta los nueve tras el descenso del conjunto bermellón a Segunda División. El Deportivo, recién ascendido a Primera, ha apostado fuerte por el guardameta y le ofrecerá un contrato de larga duración, de entre cinco y seis temporadas. La intención del club coruñés es que Leo Román se incorpore el próximo lunes a la pretemporada en la ciudad deportiva de Abegondo para ponerse a las órdenes de su nuevo entrenador.

En los últimos días, el Deportivo ha trabajado para encajar la operación dentro de su límite salarial. La entidad gallega, propiedad del empresario y banquero hispano-venezolano Juan Carlos Escotet (presidente de Abanca y cuarta fortuna de España), afronta este regreso a Primera División con una importante inversión para consolidarse en la máxima categoría. El fichaje de Leo Román, que contaba con ofertas de varios clubes europeos, supone toda una declaración de intenciones del conjunto blanquiazul.

El portero ibicenco llegó al Mallorca en el verano de 2020 para incorporarse al filial. Dos años después dio el salto al primer equipo y, en la temporada 2023-24, fue cedido al Real Oviedo, donde firmó una campaña sobresaliente. Disputó los 42 encuentros de Liga, encajó únicamente 39 goles y se convirtió en una de las grandes figuras del conjunto asturiano, que rozó el ascenso a Primera División.

De regreso a Mallorca, esta temporada se consolidó definitivamente como titular al disputar 33 de los 38 partidos ligueros del conjunto bermellón. Pese al descenso del equipo, sus actuaciones le valieron para entrar en la prelista de 55 futbolistas elaborada por el seleccionador español, Luis de la Fuente, para el Mundial.

Además, el pasado 5 de junio hizo historia al convertirse en el primer futbolista nacido en Ibiza que debutaba con la selección absoluta. Curiosamente, lo hizo en Riazor, el estadio que, salvo giro inesperado, será su nueva casa durante las próximas temporadas.