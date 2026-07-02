Gerard Blat causa baja en el Class Sant Antoni

Gerard Blat Baeza no continuará en el Class Sant Antoni, equipo de Segunda FEB en el que jugó la temporada pasada. El base catalán y el club ibicenco han decidido separar sus caminos, tras un ejercicio 25-26 en el que el equipo ‘portmanyí’ se quedó de nuevo a las puertas del ascenso a Primera FEB.

Blat se va del Sant Antoni tras haber participado en 37 partidos oficiales (entre copa de España, fase regular de la Liga y ‘play-off’ para intentar subir a la antesala de la ACB). El de Barcelona promedió 7,9 puntos por encuentro y 3,9 asistencias. Sus porcentajes de acierto fueron del 45,7% en tiros de dos, del 30,7% en los triples y del 50% en los libres.

Desde el CB Sant Antoni agradecieron a Blat su "profesionalidad y entrega". Además, le desearon "suerte en su nueva andadura profesional. Gerard, Sant Antoni siempre será tu casa", rezaba el comunicado de la entidad ibicenca.