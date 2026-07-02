Camila Guateima y Toni Planells, boxeadores de Ibiza, brillan en el Campeonato de España Élite

El futuro del pugilismo ibicenco continúa expandiéndose más allá de las islas. Los boxeadores ibicencos Camila Guateima (-51kg) y Toni Planells (-75kg) han alcanzado medalla en la XCVIII edición del Campeonato de España Élite de Boxeo Olímpico por Comunidades Autónomas que se está disputando durante esta semana en el Pabellón Deportivo de la Granadilla en Badajoz.

Toni Planells consiguió asegurar medalla en -75 kg tras pasar de ronda al imponerse al representante de la selección de Navarra, un triunfo que le permite seguir adelante en el campeonato y mantener intactas sus opciones de pelear por el oro. El púgil ibicenco continúa así con paso firme hasta la semifinal, que tendrá lugar este viernes.

Si resulta vencedor, el boxeador del Eden Gym afrontará el sábado el combate final para poner el broche a la que sería una actuación memorable. Su rendimiento en Badajoz confirma el buen momento deportivo que atraviesa y refuerza la presencia del boxeo pitiuso en una competición de referencia dentro del calendario estatal.

Camila Guateima, bronce en -51 kg

Camila Guateima, por su parte, logró alzarse con la medalla de bronce en -51 kg tras alcanzar las semifinales, donde cayó durante la tarde de este jueves ante la representante de la selección madrileña. La boxeadora ibicenca completó una destacada actuación en el campeonato, demostrando carácter y competitividad hasta el último asalto, aunque finalmente la decisión de los jueces le impidió seguir avanzando en el cuadro.

El bronce de Guateima tiene un valor especial por el nivel de la competición y por la exigencia de sus rivales, además de que le posiciona, una vez más, entre las mejores púgiles nacionales de su categoría tras la consecución de varios podios nacionales en el último año, mostrando una progresión espectacular.

Guateima y Planells formaron parte de la expedición balear que viajó hasta la ciudad extremeña junto a siete púgiles más, y acompañados por los técnicos Francisco Javier Gual y Luis Emilio Ramos.

Este sábado tendrá lugar la entrega de medallas y el reconocimiento a los mejores boxeadores del país, entre los que van a estar el dúo ibicenco para colocar una vez más a Eivissa en lo más alto del boxeo nacional.