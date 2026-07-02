Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Boxeo

Camila Guateima y Toni Planells, boxeadores de Ibiza, brillan en el Campeonato de España Élite

La ibicenca logra una medalla de bronce, mientras que el púgil aún puede lograr el oro

Toni Planells y Camila Guateima, representantes ibicencos en el Campeonato de España Élite.

Toni Planells y Camila Guateima, representantes ibicencos en el Campeonato de España Élite. / Federació Balear de Boxa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan López

Ibiza

El futuro del pugilismo ibicenco continúa expandiéndose más allá de las islas. Los boxeadores ibicencos Camila Guateima (-51kg) y Toni Planells (-75kg) han alcanzado medalla en la XCVIII edición del Campeonato de España Élite de Boxeo Olímpico por Comunidades Autónomas que se está disputando durante esta semana en el Pabellón Deportivo de la Granadilla en Badajoz.

Toni Planells consiguió asegurar medalla en -75 kg tras pasar de ronda al imponerse al representante de la selección de Navarra, un triunfo que le permite seguir adelante en el campeonato y mantener intactas sus opciones de pelear por el oro. El púgil ibicenco continúa así con paso firme hasta la semifinal, que tendrá lugar este viernes.

Si resulta vencedor, el boxeador del Eden Gym afrontará el sábado el combate final para poner el broche a la que sería una actuación memorable. Su rendimiento en Badajoz confirma el buen momento deportivo que atraviesa y refuerza la presencia del boxeo pitiuso en una competición de referencia dentro del calendario estatal.

Camila Guateima, bronce en -51 kg

Camila Guateima, por su parte, logró alzarse con la medalla de bronce en -51 kg tras alcanzar las semifinales, donde cayó durante la tarde de este jueves ante la representante de la selección madrileña. La boxeadora ibicenca completó una destacada actuación en el campeonato, demostrando carácter y competitividad hasta el último asalto, aunque finalmente la decisión de los jueces le impidió seguir avanzando en el cuadro.

El bronce de Guateima tiene un valor especial por el nivel de la competición y por la exigencia de sus rivales, además de que le posiciona, una vez más, entre las mejores púgiles nacionales de su categoría tras la consecución de varios podios nacionales en el último año, mostrando una progresión espectacular.

Guateima y Planells formaron parte de la expedición balear que viajó hasta la ciudad extremeña junto a siete púgiles más, y acompañados por los técnicos Francisco Javier Gual y Luis Emilio Ramos.

Noticias relacionadas y más

Este sábado tendrá lugar la entrega de medallas y el reconocimiento a los mejores boxeadores del país, entre los que van a estar el dúo ibicenco para colocar una vez más a Eivissa en lo más alto del boxeo nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carles Tur, ibicenco que asistirá al Tour de Francia: «Ir al Tour de Francia era mi sueño y voy a poder vivirlo desde dentro»
  2. Dani Planells y Luisa Bonet se llevan un intenso y caluroso Trail de Sant Jordi
  3. El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional
  4. Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza: «Me gustaría dejar blindada la financiación de clubes y federaciones»
  5. Drama en el baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real vende su plaza de Tercera FEB
  6. Go Football Academy: el campus de Ibiza que unirá a exestrellas y jóvenes promesas en Sant Carles
  7. El tándem Fluxà Redó y sus palomas mensajeras lideran el protagonismo ibicenco en los premios del Campionat Illes Balears 2026
  8. Teodora Coman entra en la élite mundial del bikini fitness tras conquistar el South European Championship

Camila Guateima y Toni Planells, boxeadores de Ibiza, brillan en el Campeonato de España Élite

Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza

La Peña Deportiva anuncia el fichaje de su nuevo lateral

El talento ibicenco sobresale en el debut histórico de la selección balear en el Campeonato de España de balonmano playa

Gerard Blat causa baja en el Class Sant Antoni

Gerard Blat causa baja en el Class Sant Antoni

El San Pablo-Eivissa refuerza su plantilla con el primer fichaje del verano

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: "Estamos construyendo el futuro del deporte en Ibiza"

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza: "Estamos construyendo el futuro del deporte en Ibiza"

SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia

SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia
Tracking Pixel Contents