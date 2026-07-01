Running
La Santa Eulària Ibiza Marathon, a 48 horas de cambiar sus tarifas
La prueba balear celebrará el 10 de abril su décimo aniversario con tres distancias, 42K, 22K y 12K, y la previsión de volver a agotar dorsales
El Santa Eulària Ibiza Marathon encara las últimas 48 horas antes de su próximo cambio de precio. La organización de la prueba ha recordado que este viernes a las 12 horas se abrirá un nuevo tramo de tarifas, por lo que los corredores interesados en participar en la edición de este año todavía pueden asegurar su dorsal al precio actual.
La cita, organizada por Talentum Group, se celebrará el 10 de abril de 2027 y tendrá un carácter especialmente simbólico, ya que coincidirá con el décimo aniversario del evento. Una edición que la organización quiere convertir en una experiencia singular para los miles de corredores que volverán a reunirse en Ibiza, en una propuesta que combina deporte, turismo y estilo de vida mediterráneo.
En apenas una década, el Santa Eulària Ibiza Marathon se ha consolidado como uno de los eventos deportivos de referencia del calendario europeo. La prueba ha construido una identidad propia que va más allá de la competición y que busca ofrecer a los participantes una experiencia completa en la isla, tanto dentro como fuera del recorrido.
La organización recomienda asegurar el dorsal con antelación
Como en ediciones anteriores, el programa deportivo contará con tres distancias adaptadas a diferentes perfiles de corredores: 42K, 22K y 12K. De este modo, la prueba pretende abrir la participación no solo a los maratonianos, sino también a deportistas de distintos niveles y preferencias.
Aunque todavía quedan varios meses para la celebración del evento, la organización recomienda anticipar la inscripción y la planificación del viaje. Asegurar el dorsal con tiempo permite organizar tanto la preparación deportiva como los aspectos logísticos de la estancia en Ibiza, desde los vuelos y el alojamiento hasta el transporte y el alquiler de vehículos. Atendiendo a la evolución de los últimos años, la previsión es que el Santa Eulària Ibiza Marathon 2027 vuelva a completar todas sus plazas disponibles.
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