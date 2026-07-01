El nuevo polideportivo de ses Figueretes llevará el nombre de Paco Vázquez, uno de los grandes referentes del deporte ibicenco y una de las figuras más destacadas del baloncesto que ha dado la isla. Así lo ha anunciado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, durante una visita a las obras de la futura instalación deportiva, que se encuentra ya en la recta final de su construcción, con un 85% de los trabajos ejecutados.

La infraestructura, financiada por el Consell de Ibiza, se convertirá próximamente en un nuevo espacio de referencia para la práctica del baloncesto en el municipio. En la visita participaron también la concejala de Deportes, Catiana Fuster, y el propio Paco Vázquez, exjugador profesional de baloncesto y actual entrenador ayudante del MoraBanc Andorra.

El futuro Polideportivo Paco Vázquez forma parte del plan municipal 'Eivissa, Ciutat de l’Esport', impulsado por el consistorio con el objetivo de ampliar y modernizar los equipamientos deportivos del municipio. El edificio contará con una pista polideportiva preparada para acoger competiciones oficiales, tres pistas transversales de baloncesto y una pista longitudinal. Además, dispondrá de gradas, gimnasio, enfermería, vestuarios para deportistas y árbitros, vestuarios adaptados, baños públicos, control de acceso, almacén y todos los servicios necesarios para ofrecer una instalación moderna, accesible y funcional.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, junto a Paco Vázquez y Catiana Fuster. / Ayuntamiento de Ibiza

«Un acto de justicia y reconocimiento»

El proyecto también incorpora criterios de eficiencia energética, con sistemas basados en energías renovables, y ha sido diseñado para garantizar la accesibilidad y el confort tanto de los deportistas como del público asistente.

Triguero destacó que dar el nombre de Paco Vázquez a este equipamiento supone «un acto de justicia y de reconocimiento» a una trayectoria deportiva excepcional, pero también a los valores humanos que representa. El alcalde subrayó que Vázquez ha sido «un referente dentro y fuera de las pistas» y recordó su vinculación actual con la formación de jóvenes deportistas a través de su campus, que cuenta con la colaboración de Ayuntamiento y Consell.

El primer edil repasó además los principales méritos deportivos del exjugador ibicenco, que disputó 17 temporadas como profesional, jugó 515 partidos en la Liga ACB, anotó 587 triples y fue internacional en 12 ocasiones con la selección española. En su palmarés figuran un título de Liga, una medalla de plata en un Europeo sub-22, una medalla de bronce con la selección absoluta en el Campeonato de Europa, una Copa Korac, una Copa FIBA y varios subcampeonatos ligueros.

Paco Vázquez, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y aseguró que se trata de «uno de los mayores honores» que ha recibido a lo largo de su trayectoria. «Que un polideportivo de mi ciudad lleve mi nombre es un orgullo inmenso. Espero que este espacio sirva para que los aficionados al baloncesto disfruten de este deporte y aprendan que no se trata solo de ganar o perder, sino de adquirir valores como la disciplina y el esfuerzo», señaló.