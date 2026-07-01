Fútbol | Segunda RFEF
Mubarak renueva con una Peña Deportiva que ya perfila su regreso a Segunda RFEF
El club de Santa Eulària renueva al mediapunta ghanés y confirma la salida del portero Samu Carrasco
La Peña Deportiva trabaja a destajo. El equipo de Santa Eulària, que hace menos de dos semanas logró el ascenso a Segunda RFEF, trabaja para armar una plantilla de garantías que pueda luchar por el objetivo de la permanencia. La directiva de la Villa del Río anunció el pasado viernes la renovación del técnico Ramiro González, uno de los principales artífices del ascenso, a pesar de aterrizar en el banquillo peñista el 31 de marzo tras el cese de Raúl Garrido. Posteriormente, los de Santa Eulària anunciaron el regreso del guardameta Edu Frías, que puso fin a su periplo de dos años en la SD Ibiza para volver a la que fue su casa durante dos temporadas. Ahora, la entidad ha informado de la renovación de una pieza fundamental en la columna vertebral del equipo: Mubarak Alhassan.
El mediapunta ghanés, que aterrizó en Santa Eulària el pasado verano procedente de la extinta Penya Independent, ha sido uno de los fijos en los onces peñistas esta temporada, tanto con Raúl Garrido como con Ramiro González. Este curso, Muba ha jugado 37 partidos en la fase regular con la Peña, en los que ha anotado nueve goles, a los que hay que añadir una diana en seis partidos del play-off de ascenso. Además, la Peña anunció que no seguirá el portero Samu Carrasco, que comenzó siendo titular, pero que, con la llegada de Ramiro González al banquillo, perdió su puesto en el once en favor de Lautaro, que competirá con el recién llegado Edu Frías por la titularidad. Según ha podido averiguar Diario de Ibiza, la Peña busca un tercer portero.
La hoja de ruta, preparada
Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo público ayer el calendario del Grupo 3 de Segunda RFEF, en el que estará encuadrada la Peña junto a los otros tres equipos baleares: Poblense, Atlético Baleares y Mallorca B. La Peña Deportiva debutará el 6 de septiembre a domicilio ante la CD Minera, mientras que su primer partido en casa será la semana siguiente ante el Yeclano.
El primer derbi balear para los ibicencos será en la jornada 8, en la que visitarán al Poblense, y en la jornada 9 recibirán en el Municipal de Santa Eulària al Atlético Baleares, uno de los favoritos al ascenso. La liga se interrumpirá por el parón navideño del 20 de diciembre al 10 de enero, cuando el equipo de Ramiro González visitará al Mallorca B. La Peña cerrará la liga en casa ante el CD Cieza el 9 de mayo de 2027.
- Carles Tur, ibicenco que asistirá al Tour de Francia: «Ir al Tour de Francia era mi sueño y voy a poder vivirlo desde dentro»
- Teodora Coman entra en la élite mundial del bikini fitness tras conquistar el South European Championship
- Baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real renuncia a su plaza en Tercera FEB por falta de patrocinador, aunque mantiene una última esperanza
- Dani Planells y Luisa Bonet se llevan un intenso y caluroso Trail de Sant Jordi
- Ulises García, responsable deportivo del BFIT Ibiza Pádel Love: «Fuimos con solo siete jugadoras y acabamos siendo subcampeonas»
- El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional
- Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza: «Me gustaría dejar blindada la financiación de clubes y federaciones»
- Drama en el baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real vende su plaza de Tercera FEB