Mubarak renueva con una Peña Deportiva que ya perfila su regreso a Segunda RFEF

La Peña Deportiva trabaja a destajo. El equipo de Santa Eulària, que hace menos de dos semanas logró el ascenso a Segunda RFEF, trabaja para armar una plantilla de garantías que pueda luchar por el objetivo de la permanencia. La directiva de la Villa del Río anunció el pasado viernes la renovación del técnico Ramiro González, uno de los principales artífices del ascenso, a pesar de aterrizar en el banquillo peñista el 31 de marzo tras el cese de Raúl Garrido. Posteriormente, los de Santa Eulària anunciaron el regreso del guardameta Edu Frías, que puso fin a su periplo de dos años en la SD Ibiza para volver a la que fue su casa durante dos temporadas. Ahora, la entidad ha informado de la renovación de una pieza fundamental en la columna vertebral del equipo: Mubarak Alhassan.

El mediapunta ghanés, que aterrizó en Santa Eulària el pasado verano procedente de la extinta Penya Independent, ha sido uno de los fijos en los onces peñistas esta temporada, tanto con Raúl Garrido como con Ramiro González. Este curso, Muba ha jugado 37 partidos en la fase regular con la Peña, en los que ha anotado nueve goles, a los que hay que añadir una diana en seis partidos del play-off de ascenso. Además, la Peña anunció que no seguirá el portero Samu Carrasco, que comenzó siendo titular, pero que, con la llegada de Ramiro González al banquillo, perdió su puesto en el once en favor de Lautaro, que competirá con el recién llegado Edu Frías por la titularidad. Según ha podido averiguar Diario de Ibiza, la Peña busca un tercer portero.

La hoja de ruta, preparada

Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo público ayer el calendario del Grupo 3 de Segunda RFEF, en el que estará encuadrada la Peña junto a los otros tres equipos baleares: Poblense, Atlético Baleares y Mallorca B. La Peña Deportiva debutará el 6 de septiembre a domicilio ante la CD Minera, mientras que su primer partido en casa será la semana siguiente ante el Yeclano.

El primer derbi balear para los ibicencos será en la jornada 8, en la que visitarán al Poblense, y en la jornada 9 recibirán en el Municipal de Santa Eulària al Atlético Baleares, uno de los favoritos al ascenso. La liga se interrumpirá por el parón navideño del 20 de diciembre al 10 de enero, cuando el equipo de Ramiro González visitará al Mallorca B. La Peña cerrará la liga en casa ante el CD Cieza el 9 de mayo de 2027.