Marc Bartra, protagonista en el campus de fútbol base en Sant Carles

Marc Bartra ya es uno más en Sant Carles. El futbolista de 35 años que milita actualmente en el Real Betis fue la cara más visible durante la sesión de entrenamientos que tuvo lugar en la mañana de este miércoles en el Camp Municipal de Sant Carles, en el marco del campus que el club ibicenco y la entidad Go Football Academy están llevando a cabo a lo largo de esta semana.

Las decenas de jóvenes que forman parte de este campus han tenido la oportunidad de estar bajo los mandos de un futbolista que sabe lo que es entrenar con jugadores como Leo Messi y Neymar, y de medirse ante leyendas como Karim Benzemá o Cristiano Ronaldo, entre muchos otros. Asimismo, los pequeños han podido hacerle preguntas sobre cómo se vive el día a día siendo un futbolista de máximo nivel y consejos para, algún día, poder llegar hasta donde ha llegado. Después, llegó el momento de atarse las botas y saltar al césped para arremangarse y participar en las sesiones que han tenido lugar durante la mañana de este miércoles.

Marc Bartra firma un autógrafo a uno de los jóvenes del campus. / GO Football Academy

Cabe mencionar que no solo los niños que estaban inscritos en el campus pudieron compartir espacio con Bartra, ya que desde la organización quisieron que ningún joven se perdiera la oportunidad de vivir una experiencia única con una figura tan importante. Todos tuvieron su espacio para sacarse fotografías con el jugador, que compartió varios momentos con los pequeños firmando autógrafos y charlando en tono divertido.

El catalán, que llegó esta mañana a las instalaciones de la SE Sant Carles, se une al elenco de nombres que ya han sido parte de los entrenamientos del campamento, tales como Edu Oriol o el exculé Armando Lozano. Aunque se desconocen algunas de las caras que estarán presentes esta semana, figuras de la talla de Nolito, Isaac Cuenca y el propio Bartra entrarán en el programa de sesiones que finalizará el próximo sábado, en la que promete ser otra jornada llena de sorpresas y emociones fuertes para las jóvenes promesas del fútbol ibicenco y nacional.