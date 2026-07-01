Balonmano base
Guillermo Centurión refuerza la portería de la SD Ibiza
El guardameta, de 24 años, llega procedente del Bollullos CF para incorporarse al proyecto rojillo de cara a la nueva temporada
La SD Ibiza termina de perfilar su portería. La entidad rojilla ha anunciado la segunda incorporación bajo los palos de cara a la próxima campaña con la llegada del uruguayo Guillermo Centurión. El cancerbero de 24 años llega procedente del Bollullos CF para poner el broche a la meta ibicenca, tras el anuncio de la llegada de Daniel García el pasado 22 de junio.
Con este movimiento, el club pitiuso solventa la marcha de Edu Frías a la Peña Deportiva y la baja del lituano Rimvydas Kiriejevas, que no ha podido demostrar su nivel durante toda la temporada tras la grave lesión que sufrió el año pasado. Asimismo, los nuevos cancerberos estarán bajo las órdenes de Rubén Villena, preparador de porteros que confirmó su continuidad en la disciplina rojilla hace unos días.
La SD Ibiza comienza a tomar forma de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF. Las llegadas de Santi Rinaldi, Toni Riera, Alessandro Moscardi, Sami El Ouait y Kenai López apuntalan una escuadra cuyo único objetivo es ascender de categoría y regresar a Segunda RFEF, después del fatídico descenso que vivió hace dos meses frente al Poblense en la última jornada de la competición.
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