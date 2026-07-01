Fátima Blázquez, homenajeada por su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

La directora de los 3 Días Trail Ibiza, Fátima Blázquez, ha sido protagonista en el homenaje organizado por el Comité Olímpico Español a los deportistas que representaron a España en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, celebrado con motivo del 30º aniversario de la cita olímpica. El acto, celebrado en Madrid, reunió a una amplia representación de aquella generación que marcó un punto de inflexión en el deporte español, con figuras destacadas como Miguel Indurain, Fermín Cacho o Arantxa Sánchez Vicario, entre otros. Un encuentro cargado de emoción que puso en valor el legado de unos Juegos clave en la consolidación de España en la élite deportiva internacional.

Doble olímpica (Atlanta 1996 y Sídney 2000), Blázquez formó parte de ese grupo de deportistas que contribuyó al crecimiento del deporte español. Su trayectoria como ciclista profesional, con presencia en Campeonatos del Mundo, Europeos y grandes vueltas como el Giro de Italia o el Tour de Francia —donde llegó a ganar una etapa—, es el reflejo de años de trabajo, disciplina y compromiso.

Hoy, ese mismo espíritu sigue muy presente en Ibiza. Como creadora y directora de los 3 Días Trail Ibiza, Fátima Blázquez lidera uno de los eventos de trail running "más destacados" de la isla, promoviendo el deporte como espacio de superación, convivencia e igualdad. Este reconocimiento no solo "pone en valor su pasado olímpico, sino también su impacto actual en el desarrollo del deporte y en la creación de proyectos que conectan a deportistas de diferentes niveles y procedencias en un entorno único como Ibiza".