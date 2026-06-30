Plata para la ibicenca Mireia Parau en el Campeonato de España de tenis de mesa

La delegación ibicenca ha arrancado con fuerza su participación en el primer turno del Campeonato de España de tenis de mesa, con un nombre propio por encima del resto: Mireia Parau. La jugadora del CTT Santa Eulària firmó una actuación sobresaliente al proclamarse subcampeona de España en la categoría infantil femenina, logrando una merecida medalla de plata que supone el mejor resultado de la expedición pitiusa en este inicio del campeonato.

Parau protagonizó un torneo de enorme nivel, superando ronda tras ronda con un tenis de mesa sólido y competitivo hasta alcanzar la gran final. Solo el último encuentro le privó del título nacional, aunque su medalla de plata confirma su progresión y la sitúa entre las grandes promesas del tenis de mesa español. Este éxito recompensa el trabajo que viene realizando durante toda la temporada junto al CTT Santa Eulària y supone uno de los mayores logros de su todavía corta trayectoria deportiva.

La joven palista no se conformó con brillar en la prueba individual. También mostró un gran rendimiento en las modalidades de dobles femeninos y dobles mixtos, donde alcanzó los cuartos de final en ambas competiciones, quedándose a un paso de ampliar su presencia en el medallero. La expedición ibicenca también contó con destacadas actuaciones de Silvia Paris, que alcanzó los cuartos de final en individual, dobles femeninos y dobles mixtos, demostrando una notable regularidad durante todo el campeonato.

Por su parte, Álex Moreno firmó un meritorio papel en la categoría juvenil masculina, clasificándose para los cuartos de final del cuadro individual tras completar un gran torneo. Con una medalla de plata, cinco presencias en cuartos de final y el excelente nivel mostrado por sus representantes, la delegación ibicenca comienza el Campeonato de España dejando una imagen muy positiva. El gran protagonismo de Mireia Parau, convertida en subcampeona de España infantil, marca un inicio ilusionante y confirma el buen momento que atraviesa el tenis de mesa de Ibiza.