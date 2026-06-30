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La Liga Beachvolley Ibiza & Formentera sigue creciendo

La playa de s’Arenal acoge la cuarta prueba del circuito, con participación de todas las categorías y un gran ambiente deportivo

Imagen de los participantes.

Imagen de los participantes. / Club La Tribu Ibiza & Formentera

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La playa de s’Arenal, en Sant Antoni, acogió el pasado sábado la cuarta prueba de la Liga Puntuable Beachvolley Ibiza & Formentera 2026, con la disputa del Torneo Flaherty’s & Can Balam, una jornada que volvió a reunir a jugadores de todas las edades en un excelente ambiente deportivo y familiar. La competición, organizada por el Club Deportivo La Tribu Ibiza & Formentera, contó con la colaboración de Flaherty’s, Can Balam y el apoyo de diferentes empresas e instituciones que continúan respaldando el crecimiento del vóley playa en las Pitiusas.

Durante toda la jornada se disputaron encuentros de las categorías alevín, infantil, cadete/juvenil y sénior, ofreciendo un "elevado nivel competitivo" y confirmando el buen momento que vive esta disciplina en Ibiza y Formentera. En la categoría sénior, Loli y Martín se proclamaron campeones de la Copa Oro, por delante de Gonzalo e Inés, segundos clasificados, y Khalid y Mari Pau, que completaron el podio.

En la Copa Plata, la victoria fue para Cristian y Aída, mientras que Luis y Sara finalizaron en segunda posición y Ely y Thalía ocuparon el tercer puesto. En la categoría cadete/juvenil, el triunfo correspondió a Liam y Quim, seguidos de Pau y Luke, mientras que Izan y Val terminaron en tercera posición. En categoría infantil, el primer puesto fue para el equipo formado por Joel, Noah y Yaidel. La segunda plaza fue para Julen, Marc y Adrián, mientras que Val D. y Kim completaron el podio.

Por último, en alevín, el triunfo fue para Luca, Gorka, Emmanuel y Andrés, por delante del equipo integrado por Sana, Rosley, Juliana, Aina y Emanuel R. y del conjunto formado por Gabi, Mia, Lola y Amelie, que finalizó tercero. Con esta cuarta cita, la Liga Puntuable Beachvolley Ibiza & Formentera continúa consolidándose como el principal circuito de vóley playa de las Pitiusas, fomentando la práctica deportiva entre los más jóvenes y reuniendo cada vez a más participantes tanto de las islas como de otros puntos de España e incluso del extranjero.

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Desde el Club Deportivo La Tribu Ibiza & Formentera agradecieron "la implicación de Flaherty’s y Can Balam, así como la colaboración de patrocinadores, instituciones, árbitros, entrenadores, voluntarios y familias, cuyo apoyo ha vuelto a ser fundamental para el éxito de la competición". La organización ya trabaja en la próxima prueba del circuito, prevista para el 25 de julio, con el objetivo de "seguir impulsando el crecimiento del vóley playa y consolidar a Ibiza y Formentera como uno de los referentes de esta modalidad en el Mediterráneo".

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