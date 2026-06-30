Go Football Academy: el campus de Ibiza que unirá a exestrellas y jóvenes promesas en Sant Carles

La isla de Ibiza, como bien es sabido por todos, se ha convertido en uno de los destinos ideales para todo tipo de personalidades y deportistas de élite en verano. No es raro encontrarse en las redes sociales a futbolistas de talla nacional y mundial disfrutando de las preciosas vistas del mar ibicenco o tomando una bebida en algunas de las discotecas más conocidas del mundo. Sin embargo, lo que sí es difícil de ver es a algunas de estas caras sobre el césped haciendo lo que mejor saben. Por esta razón, la escuela de tecnificación GO Football Academy, en colaboración con la SE Sant Carles, ha conseguido que futbolistas de la talla del exbarcelonista Marc Bartra o del internacional español Nolito sean partícipes de la formación de jóvenes promesas en las jornadas que tienen lugar durante esta semana en el Camp Municipal de Sant Carles.

Este proyecto, que cuenta con la colaboración de Tomorrowland Store e Invisa Hoteles, ha logrado aunar a un grupo de futbolistas -algunos aún sin confirmar- que acompañarán a más de sesenta niños de entre seis y 16 años en entrenamientos en los que compartirán cómo es competir a máximo nivel frente a algunas de las mayores estrellas de la historia. «Imagínate todas las preguntas que les están haciendo los niños sobre cómo es defender a Cristiano Ronaldo, o cómo es jugar con Leo Messi», explica Christian Carranza, uno de los principales organizadores del proyecto, junto a Edu Oriol -exfutbolista del FC Barcelona y de la UD Ibiza- y Nico Wauthy, presidente de la SE Sant Carles.

Carranza ha sido de los responsables en la captación de futbolistas como Mario Gaspar, Nolito, Isaac Cuenca, Armando Lozano, Joan Oriol o Marc Bartra -a la espera de los que quedan por confirmar- y uno de los precursores de una idea que es prácticamente inédita en la isla: «Puede ser que en cualquier campus aparezca un jugador durante dos horas, firme varios autógrafos y se vaya, pero aquí hemos cogido a esos jugadores y les hemos hecho ponerse las botas de fútbol para que sean entrenadores de lunes a sábado», cuenta el organizador.

«Pensamos que son personas de otro planeta, pero realmente son gente de barro»

Que los futbolistas se pongan «el mono de trabajo» es una de las consignas de este campus, que busca acercar la figura de personas que han formado parte de la élite futbolística a jóvenes que sueñan con llegar algún día hasta donde han llegado. «Ellos están encantadísimos. Es gente que vemos por la tele y pensamos que es de otro planeta, pero realmente son personas de barro, humildes y que les gusta esto», apunta Carranza, que ya cuenta a sus espaldas con la organización de diversos campus en la isla, respaldados por jugadores como David Villa o Jordi Alba, entre otros.

El campus, además, contará con varias actividades junto a los futbolistas y los familiares de los niños, como una visita a la única tienda oficial de Tomorrowland, ubicada en Platja d´en Bossa. Asimismo, las estrellas invitadas también harán parte de un campus de la UE Sant Josep que se lleva a cabo esta semana y que enfrentará en un partido a los jóvenes de ambos equipos.

500.000 visualizaciones en redes

En su primera edición, el proyecto ha conseguido ocupar las 60 plazas disponibles que permitían las instalaciones del municipio de Santa Eulària y esperan que esta cifra siga creciendo en próximas ediciones: «Han venido 17 niños de fuera de la isla y estoy seguro de que, cuando salgan de aquí y empiecen a explicar a los demás cómo han vivido el campus, van a alucinar, porque esto no se ha visto en ningún otro lado», cuenta Carranza, que cree que «esto va a provocar que, quien no se ha apuntado porque dudaba o no se lo creía, seguro que lo va a hacer al año siguiente».

Gran parte del éxito que ha tenido este proyecto se explica en su alcance en redes. La cuenta en Instagram de la Societat Esportiva Sant Carles, que cuenta con más de mil seguidores, ha logrado alcanzar más de 500.000 visualizaciones en los últimos meses tras el anuncio de este proyecto, alcanzando cotas de viralidad difíciles de creer.

El sábado se pondrá el broche a la semana con una jornada especial en la que habrá invitados sorpresa y que cerrará un campus histórico para la isla, que será el centro neurálgico del fútbol base estos días con la presencia de grandes estrellas del fútbol nacional e internacional en Sant Carles.