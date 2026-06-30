Elías Escandell, piloto de motocross:«Mi sueño sería ganar una carrera en Sa Coma delante de toda mi gente»

Este fin de semana ha vuelto a subir al podio en una prueba del Campeonato de Europa disputada en Portugal. ¿Qué significa este resultado después de todo lo que ha pasado con las lesiones?

Sinceramente, ojalá solo hubieran sido estos últimos meses. Llevo prácticamente desde marzo del año pasado sufriendo lesiones. Primero me rompí el fémur, una fractura abierta que me obligó a pasar dos veces por quirófano. Conseguí volver al final de la temporada y terminé a un buen nivel; de hecho, en la última prueba ya hice tercero en una manga, aunque me quedé sin podio. Cuando empecé la pretemporada, en diciembre, estaba entrenando muy fuerte en Italia y volví a caerme. Me lesioné la rodilla y el 30 de diciembre tuve que operarme otra vez. Desde entonces, entre operaciones, rehabilitación y fisioterapia, hasta hace apenas mes y medio prácticamente no había podido entrenar con normalidad. Por eso este podio tiene muchísimo valor para mí. Aún no estoy en mi mejor nivel físico y se notó en las dos mangas, porque al final sufrí muchísimo para terminarlas. Las salidas fueron clave para mantenerme delante. Estoy muy contento porque demuestra que vamos por el buen camino.

Después de tantos meses sin competir, recuperar el ritmo y la confianza tampoco debe ser sencillo.

Exacto. Mis rivales llevan compitiendo desde febrero y acumulando carreras, mientras que yo llevo apenas un mes y medio entrenando de verdad. Para mí ha sido casi una pretemporada. Todavía me falta coger ritmo de competición y, sobre todo, recuperar el físico que tenía antes de lesionarme.

¿Qué ha sido lo más duro durante todo este proceso?

Sin duda, ver las carreras desde casa. Ver pruebas en las que sabes que deberías estar compitiendo y comprobar que no puedes hacerlo. También ves a pilotos contra los que has corrido toda la vida haciendo podios y piensas que tú podrías estar ahí. Mentalmente cuesta mucho. No diría que es una frustración depresiva, pero sí te genera todavía más ganas de volver a subirte a la moto.

¿Llegó a pensar en algún momento que quizá no volvería a competir al nivel que tenía?

Sí, sobre todo cuando me lesioné la rodilla otra vez en diciembre. Venía de superar una fractura muy grave de fémur y aquello fue un golpe muy duro. Me desanimé bastante e incluso llegué a preguntarme si realmente merecía la pena pasar otra vez por tanto dolor y otra recuperación tan larga. Al final esas dudas duran unos días. Después empiezas la rehabilitación, vuelves a tener objetivos y poco a poco recuperas la ilusión. En el motocross sabes que las lesiones forman parte del deporte. Hay que aprender a convivir con ello.

¿Qué pesa más durante una recuperación así: el físico o la cabeza?

Van completamente de la mano. Puedes tener muchísimas ganas de volver, pero si físicamente no estás preparado es imposible competir al máximo nivel. De hecho, yo intenté reaparecer antes de tiempo. Corrí una prueba del Europeo y otra del Campeonato de Italia porque mentalmente tenía muchísima hambre de competir, pero físicamente todavía no estaba recuperado. Tenía velocidad para hacer una vuelta rápida, pero no podía mantener el ritmo durante toda la manga y acabé resintiéndome otra vez. Ahí entendí que había que tener paciencia.

Elías Escandell celebra el podio conseguido en Portugal / Motoclub de Formentera I Eivissa

Este podio confirma que vuelve a estar entre los mejores de Europa. Imagino que eso también ayuda a recuperar la confianza.

Muchísimo. Este fin de semana ya me encontré bastante cerca de mi nivel. Aún me falta físico, sobre todo para aguantar el ritmo al final de las mangas, pero la velocidad estaba ahí y las salidas fueron muy buenas. Volver a verme delante, peleando con los mejores y subiendo al podio, da muchísima confianza para seguir trabajando.

Lleva muchos años compitiendo al máximo nivel. ¿Qué sacrificios exige un deporte como el motocross cuando, además, entrena desde una isla donde históricamente han faltado instalaciones?

Es algo que no solo he vivido yo, sino todos los pilotos de Ibiza. Aquí llevamos muchos años sin un circuito donde poder entrenar, así que, si quieres competir al máximo nivel, tienes que salir fuera. En mi caso ahora estoy en un equipo italiano y entreno allí, pero eso supone estar mucho tiempo lejos de casa y de la familia. Por eso tengo tantas ganas de que abra el Parc Motor de Sa Coma. Poder entrenar en Ibiza, dormir en casa y estar con mi gente sería algo increíble. Nos cambiaría muchísimo la vida a todos los pilotos de la isla.

El Parc Motor de Sa Coma ya empieza a ser una realidad. ¿Qué sintió cuando vio que, después de tantos años, el proyecto por fin salía adelante?

Muchísima ilusión. Yo empecé a montar en moto en el antiguo circuito de Sa Coma, cuando todavía estaba donde ahora están las depuradoras. Recuerdo que ya entonces hacíamos vídeos pidiendo el Parc Motor, junto a un montón de pilotos de la isla. Había una afición enorme para ser una isla como Ibiza. Han pasado muchísimos años desde aquello y ver que, por fin, se va a hacer realidad es algo muy bonito. Poder entrenar en casa, estar cerca de mi familia y compartir entrenamientos con mis amigos será algo especial. Al final yo vivo en Italia porque allí está mi equipo, pero mi vida y mi gente siguen estando en Ibiza.

¿Qué cree que supondrá disponer de un circuito permanente para el motocross ibicenco?

Va a cambiar muchísimo las cosas. Mucha gente dejó este deporte cuando cerró Sa Coma porque ya no tenía dónde entrenar. Algunos vendieron la moto y otros se pasaron al enduro porque era la única alternativa. Estoy convencido de que cuando abra el circuito volverá mucha afición y, sobre todo, aparecerán nuevas generaciones de pilotos. Hay muchísimo talento en Ibiza. Lo he visto muchas veces en el circuito de Santa Eulària cuando lo abrían de forma puntual. El problema es que esos niños, si quieren progresar, tienen que salir a entrenar a la Península porque aquí no tienen instalaciones. Eso cambiará completamente.

¿Cree que el Parc Motor puede marcar un antes y un después para el motocross ibicenco?

Sin ninguna duda. Tener que salir continuamente de la isla supone un esfuerzo económico enorme. Barcos, gasolina, hoteles… Cuando era pequeño mi padre me llevaba a entrenar fuera y yo no era consciente de todo lo que suponía. Ahora que tengo mis gastos entiendo perfectamente el sacrificio que hizo durante tantos años. Todos los pilotos ibicencos que quieren llegar lejos tienen que entrenar fuera porque no les queda otra. Con el nuevo circuito eso cambiará. Además, gracias al trabajo del Consell y de mi padre, Elías Escandell, como delegado de la Federación Balear en Ibiza, vamos a tener un circuito de primer nivel. Tendrá alrededor de un kilómetro y medio y en España hay muy pocos de esas dimensiones. Vamos a tener un circuito espectacular.

Se han invertido cerca de seis millones de euros y el objetivo es atraer campeonatos de España, pruebas europeas e incluso soñar con un Mundial. ¿Ve a la isla preparada para convertirse en un referente del motocross?

Yo creo que sí. Lo veo perfectamente posible. Hasta el año pasado el Mundial se disputaba en Cózar, en Castilla-La Mancha, y con todos los respetos, Ibiza tiene un atractivo turístico incomparable. A nivel técnico tampoco hace falta una infraestructura imposible. Lo importante es disponer de un buen circuito y un paddock amplio para los equipos, y Sa Coma tiene espacio suficiente para ello. Si algún día llega un Mundial a Ibiza creo que sería uno de los grandes premios más atractivos de toda la temporada. Además, ya existe un ejemplo parecido en Riola Sardo, en Cerdeña, donde se disputa una prueba del Mundial muy cerca del mar. Creo que la isla podría ofrecer una imagen muy parecida y convertirse en una cita muy especial para pilotos y aficionados.

Después de este podio europeo, ¿qué objetivos se marca para lo que queda de temporada?

El objetivo es seguir peleando por el podio en todas las carreras. Quiero terminar la temporada fuerte, sin lesiones, y si consigo mantener la continuidad estoy convencido de que también podremos luchar por subir a lo más alto del cajón.

Si mira hacia atrás, desde aquel niño que empezó a montar en moto hasta el piloto que acaba de volver a subir a un podio europeo, ¿de qué se siente más orgulloso?

De las dos cosas: de los resultados y de no haberme rendido nunca. El motocross te hace muy fuerte mentalmente porque las lesiones forman parte del camino. Pasar por todo eso, volver, lesionarte otra vez y volver otra vez te obliga a crecer como persona. Por supuesto también estoy muy orgulloso de los resultados. Al final, dentro del motocross europeo, por encima de esta categoría solo están el Mundial de MX2 y MXGP. Estar peleando por los podios a este nivel es algo que hace unos años ni imaginaba.

¿Quiénes han sido las personas que más le han ayudado durante todo este tiempo?

Mi padre, mi madre y mi hermano, sin ninguna duda. Han estado conmigo desde el primer día y nunca han dejado de apoyarme. También quiero acordarme de mi fisioterapeuta, de Clínica Reydes, en Madrid. Gracias a él he podido volver mucho antes de lo previsto. Los médicos hablaban de una recuperación de entre ocho y nueve meses y yo, con apenas seis meses, ya estaba otra vez compitiendo en el Europeo. Después también están mis amigos, mi equipo y toda la gente que siempre ha estado pendiente de mí. Todo suma.

¿Qué sueño le queda por cumplir en el motocross?

Como cualquier piloto, sueñas con ser campeón del mundo, pero ahora mismo mi objetivo es volver a alcanzar mi mejor nivel físico y comprobar hasta dónde puedo llegar sin que las lesiones vuelvan a frenarme. Y si tuviera que elegir un sueño, sería ganar una gran carrera en Ibiza cuando el Parc Motor de Sa Coma esté en funcionamiento. Poder subir al podio delante de mi familia, mis amigos y toda la afición de la isla sería algo realmente inolvidable.