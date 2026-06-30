El Budoka Ibiza conquista un oro y un bronce en el Campeonato de España

El Club Budoka Ibiza completó una brillante actuación en el Campeonato de España al regresar con un título nacional, una medalla de bronce y un quinto puesto, confirmando el gran momento que atraviesa la entidad ibicenca. El gran protagonista fue Matías Fernández, que se proclamó campeón de España en su primera participación en un campeonato nacional. El deportista ibicenco firmó un torneo impecable, imponiéndose con autoridad en todos sus combates y sin dar opciones a sus rivales para colgarse la medalla de oro.

También destacó la actuación de Olivia Rodríguez, que logró una meritoria medalla de bronce en la modalidad de Kick Light. La ibicenca alcanzó las semifinales, donde cayó frente a la catalana Xenia Martínez, que acabaría proclamándose campeona de España y ocupa actualmente el cuarto puesto del ranking mundial de la WAKO. Por su parte, Sergio Grueso finalizó en una destacada quinta posición después de empatar su combate frente a Adelina Bienoui, representante de Castilla y León. El duelo se resolvió por decisión arbitral a favor de su rival, que posteriormente se alzó con el título nacional en su categoría.

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Con estos resultados, el Club Budoka Ibiza firma una sobresaliente participación en el Campeonato de España, donde sus tres representantes ofrecieron un "gran nivel competitivo" y dejaron patente el "excelente trabajo que viene desarrollando la entidad".