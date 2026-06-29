La Peña Deportiva pasa del ascenso a la planificación

La Peña Deportiva apenas ha tenido tiempo para saborear el ascenso. Apenas unos días después de certificar su regreso a Segunda RFEF tras imponerse al Arenas de Armilla en la final de la eliminatoria de promoción desde Tercera RFEF, el conjunto de Santa Eulària ya ha activado la maquinaria para planificar una temporada en la que volverá a competir en la cuarta categoría del fútbol español.

En apenas 48 horas, el club ha anunciado dos movimientos importantes. El primero fue la renovación de Ramiro González, uno de los grandes artífices del ascenso. El técnico llegó al banquillo el pasado 31 de marzo, tras la destitución de Raúl Garrido, y logró revitalizar a un equipo que terminó firmando un impecable play-off. Su continuidad era una prioridad para la entidad y dirigirá ahora el proyecto en Segunda RFEF. La planificación deportiva estará marcada, una vez más, por la contención económica. La Peña Deportiva dispondrá de un presupuesto muy similar al de la pasada campaña en Tercera RFEF, por lo que volverá a situarse entre los clubes con menor capacidad económica de la categoría. Eso obligará a la dirección deportiva a afinar al máximo cada incorporación.

La intención del club pasa por mantener el bloque que logró la promoción y reforzar únicamente aquellas posiciones consideradas prioritarias. De hecho, el propio Ramiro González ya adelantó durante el acto institucional celebrado en el Consell Insular de Ibiza junto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «seguirá buena parte del bloque de esta temporada». Todo apunta a que entre el 50 y el 60% de la plantilla continuará defendiendo la camiseta peñista.

El primer fichaje del verano supone además el regreso de un viejo conocido. Edu Frías vuelve a Santa Eulària tras defender durante las dos últimas temporadas la portería de la SD Ibiza, con la que disputó 39 encuentros. El guardameta ya vistió anteriormente la camiseta de la Peña durante dos campañas y afronta esta nueva etapa con ilusión. Además, según ha podido saber Diario de Ibiza, Lautaro continuará en la plantilla. El guardameta argentino, que comenzó la temporada como suplente, acabó haciéndose con la titularidad tras la llegada de Ramiro González y fue una pieza importante en el ascenso. Quien sí abandonará el club será Samu Carrasco, muy cerca de cerrar su incorporación al Porreres.

Pendientes del Grupo 3

En principio, la Peña Deportiva competirá la próxima temporada en el Grupo 3 de Segunda RFEF junto a los equipos de la Comunitat Valenciana, Murcia y el resto de representantes baleares. Sin embargo, esta composición podría sufrir modificaciones. Según ha podido saber Diario de Ibiza, varios clubes han impugnado el proceso de votación con el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confeccionó los grupos.

Aunque la RFEF da por válidos y contabilizados todos los votos emitidos, el procedimiento ha generado un profundo malestar entre numerosas entidades. Varios presidentes no pudieron acceder a la plataforma telemática habilitada por la federación para realizar la votación y tuvieron que seguir la reunión a través del teléfono móvil, llamando a otros directivos que sí habían conseguido conectarse para trasladarles su voto. Una situación que distintos clubs consideran completamente irregular y que ha motivado la presentación de impugnaciones.

Noticias relacionadas

Los cuatro representantes baleares (Peña Deportiva, Atlético Baleares, Poblense y Mallorca B) habían acordado votar conjuntamente para compartir grupo con los equipos catalanes, como venía sucediendo en temporadas anteriores. Sin embargo, la distribución definitiva los ha emparejado con los clubes murcianos en su lugar, una configuración que no convencía a las entidades insulares. Por el momento, la RFEF no se ha pronunciado sobre las impugnaciones presentadas ni sobre la posibilidad de modificar la composición definitiva de los grupos.