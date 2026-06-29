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Miguel Mestre firma un triplete en el V Memorial Juan Planells 'Planas' de Sant Rafel

El conductor ibicenco se impone con 'Meraki', 'Love Story CT' y 'Kalypso' en una jornada con cinco emocionantes pruebas de trote disputadas sobre 2.100 metros

Kalypso dió la tercera victoria de la reunión al profesional mallorquín Miguel Mestre.

Kalypso dió la tercera victoria de la reunión al profesional mallorquín Miguel Mestre. / Joan Costa Guasch

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Juan López

Ibiza

El Hipódromo de Sant Rafel acogió este sábado una nueva jornada del calendario insular de trote con motivo del V Memorial Juan Planells 'Planas', una cita que reunió a algunos de los mejores binomios de la isla y que volvió a ofrecer un gran espectáculo sobre el óvalo de 2.100 metros. El gran nombre de la noche fue el del mallorquín Miguel Mestre, que protagonizó una brillante actuación al conseguir tres de las cinco victorias en juego, confirmando su excelente estado de forma.

La primera carrera, el Premi Ginaco, correspondiente a la modalidad nacional, cayó del lado de 'Meraki', conducido por Mestre Suñer, que cruzó la meta con un promedio de 1:16.0. Completaron el podio 'Lindy Hop CX', con Juan Francisco Planells, y 'Heaven des Llorer', guiado por Antonio Ferrer.

El dominio de Mestre continuó en el Premi Intervalo HP, ya de carácter internacional, donde 'Love Story CT' se adjudicó la victoria con un registro de 1:19.8, por delante de 'Invictus CB', conducido por Julio Marí, y 'El Ruli (FR)', con Vicente Marí a las riendas. El tercer triunfo consecutivo del conductor ibicenco llegó en el Premi Intervalo HP Bis. En esta ocasión fue 'Kalypso' quien se impuso tras completar el recorrido en 1:19.2, superando a 'Kalenji Pla Rib', con Juan Planells, y 'Jaded RS', dirigido por Marc Roig.

Hijo de Tonio HM con C. Riera a las riendas, consiguieron una espectacular victoria en la prueba estelar de la jornada

Hijo de Tonio HM con C. Riera a las riendas, consiguieron una espectacular victoria en la prueba estelar de la jornada / Joan Costa Guasch

Hijo de Tonio HM se llevó la última carrera de la noche

La cuarta prueba de la velada, el Premi Axtor HP, tuvo un protagonista diferente. 'Flash Oaks (FR)', con Guillermo Cardona a las riendas, logró la victoria con un tiempo de 1:18.2, imponiéndose a 'Jar Jar Binks', conducido por Juan Francisco Planells, y a 'Mistic CR', con José Luis Torres.

La jornada concluyó con el 'Premi Axtor HP Bis', donde 'Hijo de Tonio HM', guiado por Carlos Riera, fue el más rápido de la carrera al detener el cronómetro en 1:16.8. El segundo puesto fue para 'Ideal Thoris (FR)', con Miguel Mestre, mientras que 'Julio César HM', conducido por Alejandro Nicolás Sala, completó las posiciones de honor.

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Con este brillante triplete de victorias, Miguel Mestre Suñer fue el gran protagonista de una nueva edición del Memorial Juan Planells 'Planas', una cita ya consolidada en el calendario del trote pitiuso y que volvió a reunir a numerosos aficionados en las instalaciones del Hipódromo de Sant Rafel.

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