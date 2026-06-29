La Ibiza Trail Maratón Festival roza el millar de inscritos a cuatro meses de su celebración

La Ibiza Trail Maratón Festival 2026 continúa batiendo expectativas y ya se acerca al millar de inscritos cuando todavía faltan cuatro meses para su celebración, prevista para el próximo 24 de octubre. La prueba, organizada por el Club Deportivo Es Puig, consolida así su crecimiento y refleja una tendencia cada vez más extendida en el mundo del running de montaña: la transformación de las carreras en auténticos festivales en los que el deporte convive con el turismo, la convivencia y la cultura local.

El incremento de participantes demuestra el atractivo de un formato que va mucho más allá del reto deportivo. Si durante años las carreras de montaña se elegían principalmente por la dureza del recorrido o el nivel competitivo, los corredores valoran ahora otros aspectos como el destino, el ambiente, la oferta gastronómica o la posibilidad de compartir la experiencia con familiares y amigos.

«Los corredores ya no buscan únicamente un dorsal y una meta. Buscan vivir una experiencia completa y compartirla con otras personas que sienten la montaña de la misma manera. Ese ha sido siempre el espíritu de la Ibiza Trail Maratón Festival», explican desde el Club Deportivo Es Puig.

«Una carrera hecha por corredores y para corredores»

La organización considera que el crecimiento del evento responde precisamente a esa filosofía. En 2023, un grupo de corredores aficionados decidió asumir la organización de una prueba histórica de la isla con el objetivo de garantizar su continuidad. Lo hicieron bajo un principio que sigue marcando la identidad de la cita: crear la carrera que ellos mismos siempre habrían querido disputar. No en vano, el lema del evento es 'Una carrera hecha por corredores y para corredores'.

La evolución hacia este tipo de eventos experienciales se está consolidando en toda Europa y sitúa a la prueba ibicenca entre los festivales de trail con mayor proyección del panorama nacional. Un crecimiento que, a cuatro meses de la salida, ya se refleja en unas inscripciones que avanzan a un ritmo récord.

La Ibiza Trail Maratón Festival confirma así que el futuro del trail no solo se mide por los kilómetros recorridos o los tiempos en meta, sino también por la capacidad de ofrecer vivencias compartidas que perduran mucho después de cruzar la línea de llegada.