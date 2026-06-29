Elías Escandell regresa por todo lo alto con un podio en el Europeo EMX250 de Portugal

El piloto ibicenco Elías Escandell, piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa, protagonizó este fin de semana una de las grandes actuaciones de la prueba portuguesa del Campeonato de Europa de Motocross EMX250, disputada en el exigente trazado de Águeda (Portugal). Después de varios meses apartado de la competición por lesión, debutando el fin de semana pasado en Italia donde ya demostró un buen ritmo, Escandell volvió a demostrar su nivel internacional con una carrera impecable, sólida y muy madura, que le permitió subir al podio como tercer clasificado absoluto de la categoría EMX250.

El fin de semana comenzó de forma progresiva para el piloto balear. En los entrenamientos libres, Escandell marcó el 13.º mejor tiempo, con una vuelta de 1:49.015, a 2.918 segundos del mejor registro. Ya en los entrenamientos cronometrados, dio un claro paso adelante y se situó entre los mejores, finalizando quinto con un tiempo de 1:49.066, a solo 2.271 segundos de la pole, aunque fue bastante complicado por el gran número de pilotos en pista (41 pilotos), lo que complicaba bastante encontrar una vuelta limpia para marcar buen tiempo, pero a pesar de ello Elías demostraba su altísimo nivel y ritmo en el trazado Portugués.

En la primera manga, Escandell salió muy fuerte y se colocó rápidamente en el grupo delantero y rodando en segunda posición. El piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa mantuvo un gran ritmo durante toda la carrera y supo gestionar la presión en una manga muy disputada. A pesar de sufrir físicamente en los últimos compases de la prueba cayendo temporalmente hasta la cuarta posición, mantenía una intensa lucha con varios rivales directos hasta la última vuelta, consiguiendo finalizar la manga en una brillante tercera posición, a 33.005 segundos del vencedor, Francisco García, y por delante de Joe Brookes, uno de sus rivales directos por el podio final.

La segunda manga volvió a confirmar el gran estado de forma de Escandell pese a no estar todavía al cien por cien físicamente. En una carrera marcada por el ritmo altísimo de los pilotos de cabeza, el ibicenco se mantuvo dentro de las posiciones de honor y volvió a firmar una actuación muy consistente. En los primeros compases de carrera se colocaba en la tercera posición manteniéndola hasta los últimos compases de la manga, donde perdia una posición pasando a rodar cuarto pero a sabiendas que esta posición le bastaba para finalizar tercero de la prueba decidía mantenerla sin arriesgar en exceso, con lo que finalmente finalizaba en una destacada cuarta posición, a 23.177 segundos del ganador, resultado que le aseguró los puntos necesarios para subir al podio de la clasificación general.

Con los resultados de tercero en la primera manga y cuarto en la segunda, Elías Escandell sumó 38 puntos, los mismos que Joe Brookes, que fue segundo absoluto por su mejor resultado en la segunda carrera. El podio final de la prueba EMX250 de Portugal quedó encabezado por el piloto Español Francisco García, ganador de ambas mangas, seguido de Joe Brookes y de Elías Escandell. Este resultado supone un regreso de enorme valor para Escandell, que vuelve a situarse entre los mejores pilotos europeos de la categoría después de un periodo complicado de recuperación. Su actuación en Portugal confirma no solo su velocidad, sino también su capacidad de sacrificio, constancia y competitividad al máximo nivel.

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Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa se valora este podio como "un resultado excepcional y un motivo de orgullo para el motocross ibicenco y nacional", que vuelve a tener presencia destacada en una de las competiciones internacionales más exigentes del calendario, viendo como uno más de sus jóvenes pilotos formado en la Escuela de Motociclismo de Ibiza desde los cinco años ha conseguido llegar a la élite europea y mundial de motocross.