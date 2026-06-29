Dina Hamri cierra su participación individual en el Campeonato de Europa tras un polémico desenlace

La judoca del Club Judo Sant Jordi, Dina Hamri, puso este lunes fin a su participación en la competición individual del Campeonato de Europa Cadete, que se celebra del 29 de junio al 2 de julio en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria, tras caer en primera ronda ante la francesa Inae Bertrando. La deportista ibicenca comenzó el combate de la mejor manera posible. Apenas transcurridos 38 segundos sorprendió a su rival con una gran acción que le permitió adelantarse en el marcador con un yuko, demostrando desde el inicio que estaba preparada para competir al máximo nivel continental.

El combate dio un giro a partir de las sanciones arbitrales. En el minuto 1:13, Hamri recibió un primer shido por falso ataque. Ya en la recta final del combate, en el minuto 3:22, fue nuevamente sancionada por el mismo motivo. Cuando restaban únicamente 15 segundos para el final del tiempo reglamentario (3:45), los árbitros le impusieron un tercer shido, también por falso ataque, una decisión muy discutida que supuso su descalificación por hansoku-make y, con ello, la victoria para la representante francesa.

Las opciones de repesca de la judoca del Club Judo Sant Jordi dependían del recorrido de su rival, pero la francesa cayó derrotada en la siguiente ronda, dejando definitivamente fuera de competición a la ibicenca. Más allá del resultado, desde la entidad pitiusa se valora de la participación de Dina Hamri, destacando el enorme mérito que supone haberse clasificado para un Campeonato de Europa Cadete, un "hito histórico tanto para la deportista como para el judo ibicenco". Alcanzar una cita de este nivel es el premio a una temporada extraordinaria y confirma su progresión entre las mejores judocas de Europa de su categoría.

El Campeonato de Europa concluirá el próximo jueves con la competición por equipos mixtos, donde Dina aún podría tener la oportunidad de volver al tatami y quitarse el mal sabor de boca de la competición individual, siempre que los técnicos de la Real Federación Española de Judo decidan alinearla en alguno de los encuentros del combinado nacional. Con independencia del desenlace deportivo, el Club Judo Sant Jordi celebra este nuevo logro internacional de una de sus deportistas, convencido de que esta experiencia supondrá un paso más en el crecimiento deportivo y personal de Dina Hamri.