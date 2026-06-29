Los clubes de Ibiza y Formentera regresan con seis medallas del Campeonato de España de tiro con arco

El tiro con arco pitiuso ha vuelto este fin de semana a dejar su huella, ahora en Madrid. Los deportistas de los clubes S’Arc d’Eivissa, Es Cubells y Formentera firmaron una sobresaliente actuación en el III Gran Premio Promesas Iberdrola, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) en Edad Escolar y el Campeonato de España Promesas RFETA por Equipos Autonómicos, y han regresado a las Pitiusas con seis medallas nacionales y una importante presencia en las finales de sus respectivas categorías.

Buena parte de los arqueros desplazados a la competición forman parte de los programas de tecnificación y seguimiento impulsados en las islas. En el Programa de Seguimiento del Consell Insular (PSE) se encuentran Adrianna García Bonet, Ainhoa Retamal Torres, Tashi Neo Samper Pykalainen, Gabriel Valente Ribas, Chakir Boulkheir, Alessandro Leone Di Carlo, Jason Antonio Ferrer Morera, Simó Ribas Requena y Emma Moya Juan.

Por su parte, Paula Hidalgo Marí, Aitor Ramiro Poley, Pau Altadill Cardona, Mateu Ribas Costa y María Valente Ribas forman parte del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares (CTEIB), una muestra del trabajo que clubes e instituciones vienen desarrollando para impulsar la cantera del tiro con arco.

Los resultados

En la clasificación final del III Gran Premio Promesas Iberdrola llegaron los mejores resultados del fin de semana. Hugo Alejandro Manrique Yern (Club de Tir amb Arc Formentera), Emma Moya Juan (S’Arc d’Eivissa) y Eduardo Santolaria Mercedes (S’Arc d’Eivissa) se proclamaron subcampeones de España en las categorías de recurvo U15 hombre, recurvo U15 mujer y recurvo U18 hombre, respectivamente. A ellos se sumaron los bronces conseguidos por María Valente Ribas (Club de Tir amb Arc Es Cubells) en recurvo U15 mujer y Paula Hidalgo Marí (Club de Tir amb Arc Es Cubells) en compuesto U21 mujer, completando un balance de cinco medallas para la expedición pitiusa.

Además de los cinco podios individuales, varios deportistas firmaron actuaciones muy meritorias. Jason Antonio Ferrer Morera finalizó sexto en recurvo U18 hombre y Pau Altadill Cardona fue séptimo en recurvo U15 hombre. También lograron clasificarse entre los diez mejores Víctor López Mayans, noveno en recurvo U15; Aitor Ramiro Poley, décimo en recurvo U18; Natalia Riera López, décima en compuesto U21 mujer; y Aina Sangonzalo Subiranas, décima en recurvo U15 mujer. Gabriel Valente Ribas completó igualmente una buena competición con una duodécima posición en recurvo U18 hombre.

Por equipos

Los buenos resultados individuales también tuvieron continuidad en las competiciones por equipos representando a la Federació Balear de Tir amb Arc. El combinado balear de recurvo U15 se proclamó subcampeón de España con una alineación formada por Aina Sangonzalo Subiranas, María Valente Ribas, Víctor López Mayans y Hugo Alejandro Manrique Yern, junto a Neus Goñalons Mercadal y Lina Nahid Haloui.

En recurvo U18, la selección balear terminó en cuarta posición con la participación de Aitor Ramiro Poley, Gabriel Valente Ribas, Jason Antonio Ferrer Morera y Mateu Ribas Costa, mientras que el equipo de recurvo U21 concluyó sexto con Eduardo Santolaria Mercedes, Chakir Boulkheir, Tashi Neo Samper Pykalainen, Ahmed El Bouzrati Driouech y Pilar Pascual Forteza, completando la formación Iria Vanrell Espadas.

El balance final refleja el gran nivel competitivo que continúa mostrando la cantera del tiro con arco pitiuso. Las seis medallas nacionales logradas entre las pruebas individuales y por equipos, junto a la presencia de numerosos arqueros en las posiciones de cabeza de sus categorías, vuelven a poner en valor el trabajo que realizan día a día los clubes de Ibiza y Formentera en la formación de sus deportistas.