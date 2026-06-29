El Club Judo Sant Jordi logra tres quintos puestos en la Supercopa de España de Tortosa y pone el foco en el Europeo

Una expedición del Club Judo Sant Jordi, formada por cinco deportistas y un técnico, se desplazó el pasado fin de semana hasta Tortosa para participar en una nueva edición de la Supercopa de España de judo en categorías infantil y júnior, una de las competiciones más importantes del calendario nacional. La jornada del sábado, reservada para la categoría infantil, dejó una destacada actuación del conjunto ibicenco, que sumó dos quintos puestos.

Elena Menéndez, en la categoría de -44 kilos, firmó una brillante competición y terminó en quinta posición. La judoka del Club Judo Sant Jordi superó en octavos de final a la valenciana Valentina Zorrilla y en cuartos a la catalana Lotta Gallego. En semifinales cedió ante la madrileña Natalia Rojas y, posteriormente, cayó en el combate por la medalla de bronce frente a la catalana Marina Fluerica.

El mismo resultado obtuvo Carla Pérez, en la categoría de -57 kilos. La ibicenca venció en octavos a la catalana Naia Morilla, perdió en cuartos frente a la valenciana Aitana Burdeus, se rehízo en la repesca imponiéndose a la catalana Alice Augusto y terminó cediendo en la lucha por el bronce ante la valenciana Aurora Valdés. Por su parte, Joana Jiménez (-48 kg), Martina Gutiérrez (-52 kg) y Alma García (-57 kg) cayeron en su primer combate y tampoco pudieron avanzar en la repesca. Pese al resultado, las tres continúan acumulando una valiosa experiencia en competiciones del máximo nivel nacional.

La competición júnior se disputó el domingo y contó con la participación de Adriana Ferrer (-70 kg), vigente campeona de España cadete. En su debut en categoría júnior volvió a demostrar su enorme proyección al alcanzar un meritorio quinto puesto, confirmando que ya puede competir de tú a tú con las mejores judokas del panorama nacional. Ferrer se impuso con autoridad en cuartos de final a la catalana Cloe Endrino, pero cayó en semifinales en un polémico combate frente a la también catalana Judith Pelufo. Posteriormente, no pudo subir al podio al perder el combate por la medalla de bronce frente a la valenciana Sofía Durá.

Tras este intenso fin de semana, el Club Judo Sant Jordi centra ahora toda su atención en la cita más importante de la temporada. Este lunes, Dina Hamri debutará en el Campeonato de Europa Cadete, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, convirtiéndose en la primera deportista de la historia del club en representar a España en un Europeo de categorías inferiores. El sorteo ha deparado un exigente estreno para la judoka ibicenca, que se enfrentará en primera ronda a la francesa Inae Bertrando. En caso de superar este primer compromiso, Hamri se mediría en los octavos de final a la israelí Ella Bar Lev, con el objetivo de seguir haciendo historia para el judo ibicenco y el deporte balear.