El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional

El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel regresaron con excelentes sensaciones del Campeonato de España Base de Gimnasia Artística, disputado la pasada semana en Pamplona, donde las gimnastas de ambos clubes volvieron a demostrar el gran nivel que atraviesa la gimnasia artística femenina en la isla. La actuación más destacada del Club Gimnàstic Eivissa fue la de Sara Andrés, en la categoría Base 3 (2018-2017). La gimnasta terminó en una meritoria undécima posición de la clasificación general, con una puntuación de 40,800 puntos, y brilló especialmente en barras asimétricas, donde conquistó la medalla de plata, quedándose a solo dos décimas del título nacional. Además, fue octava en barra de equilibrio y 28ª en suelo.

También firmaron una destacada actuación Laia Marí y Laia Palasí, ambas en Base 4 (2018-2016). Laia Marí finalizó en la 29ª posición en barra de equilibrio, mientras que Laia Palasí logró su mejor resultado con una meritoria 21ª plaza en suelo, confirmando su progresión en una categoría de gran nivel. En Base 5 (2015), Lucía Guillén volvió a demostrar su regularidad al finalizar 13ª en barra de equilibrio, muy cerca de las primeras clasificadas. Por su parte, Vera Andrés, en Base 5 (2014), concluyó en una meritoria 32ª posición en barra de equilibrio entre un total de 68 participantes. En esa misma categoría, Estíbaliz Rodríguez fue 39ª en suelo, en una clasificación con 96 gimnastas.

Por su parte, el Club Gimnàstica Sant Rafel acudió al campeonato con una expedición formada por 23 gimnastas de entre seis y 16 años y regresó con un balance "muy positivo". Destacaron especialmente Candela Miranda, que logró la medalla de plata en barra y finalizó tercera en la clasificación general de su categoría, y Lea de la Osa, que se proclamó campeona de España en suelo y en barra, firmando una actuación sobresaliente.

También rozó el podio Juana Ruata, que obtuvo tres quintas posiciones, quedándose a las puertas de las medallas. Desde el club valoraron muy positivamente el rendimiento de toda la expedición, destacando la solidez mostrada por sus gimnastas en los distintos aparatos y la evolución experimentada durante la temporada. Con estos resultados, tanto el Club Gimnàstic Eivissa como el Club Gimnàstica Sant Rafel cierran una nueva participación en el Campeonato de España Base confirmando el excelente momento que vive la gimnasia artística femenina ibicenca y el crecimiento de una cantera que continúa dando pasos adelante temporada tras temporada.