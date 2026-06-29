Aleix Haro regresa al Class Sant Antoni

Aleix Haro Val volverá a vestir la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni. El base catalán jugará con el equipo de Portmany en la temporada 26-27, después de haber militado las dos últimas temporadas en el Maderas Sorlí Benicarló. Regresa al bloque sanantoniense como un jugador más maduro y completo, dispuesto a ofrecer toda su calidad y sabiduría. Será un complemento perfecto a Dani de la Rúa en la dirección de juego de la nave ibicenca.

Haro siempre fue un jugador "muy querido" por la afición del CB Sant Antoni. Su implicación, entrega y buen hacer, dentro y fuera de la pista, siempre fueron muy apreciados por los seguidores ‘portmanyins’. Al Sant Antoni llegó en el curso 21-22 procedente de la Associació Esportiva Badalonès, que militaba en la Liga EBA. En Ibiza estuvo tres temporadas y fue una parte fundamental del crecimiento de la entidad, en la que siempre se le guardó un "muy buen recuerdo".

Del Class salió al Maderas Sorlí Benicarló, conjunto con el que, en el último curso, el 25-26, participó en 28 partidos oficiales. En la pista estuvo una media de 23 minutos, con un promedio de 8,8 puntos. Su acierto fue del 49,1% en los tiros de dos, del 22,7% en los triples y del 57,7% en los libres. Tuvo dos rebotes de media por encuentro y casi cuatro asistencias. El de Haro es el primer fichaje para la plantilla del Class en la nueva aventura en la Segunda FEB. Su nombre se une a la renovación de Dani de la Rúa y la incorporación del técnico Boris Balibrea, anunciadas ambas hace unos días.