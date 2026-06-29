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Baloncesto | Segunda FEB

Aleix Haro regresa al Class Sant Antoni

El base catalán vuelve al club ibicenco después de dos temporadas en el Maderas Sorlí Benicarló, en el que ha crecido y ha madurado como jugador

Cartel de llegada de Aleix Haro

Cartel de llegada de Aleix Haro / Class Bàsquet Sant Antoni

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Redacción Deportes

Ibiza

Aleix Haro Val volverá a vestir la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni. El base catalán jugará con el equipo de Portmany en la temporada 26-27, después de haber militado las dos últimas temporadas en el Maderas Sorlí Benicarló. Regresa al bloque sanantoniense como un jugador más maduro y completo, dispuesto a ofrecer toda su calidad y sabiduría. Será un complemento perfecto a Dani de la Rúa en la dirección de juego de la nave ibicenca.

Haro siempre fue un jugador "muy querido" por la afición del CB Sant Antoni. Su implicación, entrega y buen hacer, dentro y fuera de la pista, siempre fueron muy apreciados por los seguidores ‘portmanyins’. Al Sant Antoni llegó en el curso 21-22 procedente de la Associació Esportiva Badalonès, que militaba en la Liga EBA. En Ibiza estuvo tres temporadas y fue una parte fundamental del crecimiento de la entidad, en la que siempre se le guardó un "muy buen recuerdo".

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Del Class salió al Maderas Sorlí Benicarló, conjunto con el que, en el último curso, el 25-26, participó en 28 partidos oficiales. En la pista estuvo una media de 23 minutos, con un promedio de 8,8 puntos. Su acierto fue del 49,1% en los tiros de dos, del 22,7% en los triples y del 57,7% en los libres. Tuvo dos rebotes de media por encuentro y casi cuatro asistencias. El de Haro es el primer fichaje para la plantilla del Class en la nueva aventura en la Segunda FEB. Su nombre se une a la renovación de Dani de la Rúa y la incorporación del técnico Boris Balibrea, anunciadas ambas hace unos días.

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