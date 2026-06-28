El padelista de Ibiza Pedro Juan se lleva la segunda plaza en el Campeonato de España de veteranos

El dúo formado por el ibicenco Pedro Juan y el catalán Jaume Carreras firmó una destacada actuación en el Campeonato de España de veteranos celebrado en San Pedro de Alcántara (Málaga) donde logró alcanzar la plata tras caer en la final de la categoría más 60 años después de superar un exigente cuadro compuesto por 32 parejas.

El torneo resultó especialmente duro para la pareja, tanto por el nivel de los rivales como por las condiciones climatológicas, marcadas por el intenso calor. Carreras y Juan tuvieron que afrontar un total de cinco partidos en apenas dos días, un desgaste físico considerable que no les impidió pelear por el título hasta el último encuentro.

En la final, y pese al esfuerzo y competir con intensidad, el dúo acabaró cediendo por 6-4 y 6-3 en un partido muy disputado. Aunque la derrota impidió cerrar el campeonato con el título, el resultado supone un notable subcampeonato para Juan y Carreras, que completaron una gran trayectoria en una competición de alto nivel y muy exigente físicamente.