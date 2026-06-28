Marta Noguera, piragüista de Ibiza, se prepara para el Campeonato del Mundo: «Nada me haría más feliz que conseguir una buena posición»

La palista ibicenca Marta Noguera Carcelén continúa dando pasos hacia adelante en su prometedora carrera. La palista ibicenca del Club Náutico Santa Eulàlia, campeona Júnior a nivel nacional y continental, se encuentra inmersa en el proceso de preparación para disputar el Campeonato de España de Kayak de Mar en Alicante, el próximo septiembre, y el Campeonato del Mundo que se celebra en octubre en Villajoyosa (Alicante).

¿Cómo se prepara mental y físicamente para una competición importante?

Está pautada por mi entrenador. Él planifica nuestras semanas previas a las competiciones para que podamos llegar a nuestro máximo nivel. La clave es seguirla y aguantarla por mucho que cueste. Por otro lado, la preparación mental es la que considero más importante, y algo que me ha venido muy bien es el control de la respiración para conseguir que tu mente esté en paz y sin pensamientos que te nublen la mente.

¿Cuál es el momento más desafiante que tuvo en el deporte y cómo lo superó?

Mudarme a otra ciudad cuando estaba a un gran nivel, ya que bajé el rendimiento bastante porque no podía seguir la rutina que llevaba en Ibiza. Otro momento muy desafiante fue en las Islas Azores, en Portugal. Allí las olas acostumbran a ser de muchos metros más que las de aquí y tenía miedo, pero cambié el chip y decidí que tenía que ser yo quien desafiase a las olas y no ellas a mí, y así fue.

¿Qué le motiva a seguir adelante en momentos difíciles?

La satisfacción tras el logro, ya que me motiva ver que el esfuerzo y la constancia te llevan a la cima. Tampoco me quiero olvidar de la motivación por parte de entrenador, compañeros... que te hacen sentir como en casa.

¿Qué consejos le daría a jóvenes deportistas que están empezando?

Que no se rindan nunca. Habrá días malos en los que no apetezca entrenar, en los que estés cansado... pero esos días son los que marcan la diferencia y los que te llevan al éxito. Que disfruten del deporte, del proceso, y que sueñen a lo grande porque todo es posible si te lo propones.

¿Cómo equilibra la vida deportiva con la vida personal?

La clave es la organización. Con organización se puede estudiar, entrenar, salir con los amigos, con la familia y disfrutar de los placeres de la vida. En Ibiza fue muy fácil para mí tener esa organización, pero ahora estoy estudiando en Barcelona y es verdad que se me ha complicado un poco más, ya que ahora tengo que rechazar algunos planes.

¿Cuál es su objetivo más importante en su carrera deportiva y cómo planea alcanzarlo?

Siempre hay que soñar a lo grande. De aquí a unos meses estaré compitiendo en el Campeonato del Mundo y nada me haría más feliz que conseguir una buena posición tanto en modalidad individual como en dobles con mi compañero Roberto.

¿Qué le hace sentir orgullosa de ser deportista?

Los valores que me ha enseñado el deporte, que creo que jamás los podría haber aprendido e interiorizado tanto si no hubiese competido a gran nivel, además de la gente y las amistades, que serán para toda la vida.

¿Qué mensaje le dejaría a sus fans y seguidores?

A mi entrenador, que gracias por todo lo que ha hecho por mí y por hacer realidad los sueños y objetivos de mi yo tan inocente. Al equipo directivo, que gracias por formar parte de lo que los deportistas conseguimos. Y a mis compañeros, que son la mejor familia que me podría haber tocado, que son todos unos increíbles deportistas y mejores personas, y que deseo que se cumplan y luchen todos sus objetivos.