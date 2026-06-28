El guardameta Edu Frías regresa a la Peña Deportiva

La SCR Peña Deportiva incorpora al portero Edu Frías (Barcelona, 31 de diciembre de 1998) como primer fichaje de cara a la temporada 2026/27. El cancerbero regresa a Santa Eulària después de haber defendido la portería peñista durante las temporadas 2022/23 y 2023/24, etapa en la que se consolidó como uno de los jugadores más importantes del equipo. Frías aterriza de nuevo en la Peña tras disputar las dos últimas campañas en las filas de la SD Ibiza, club con el que ha disputado 39 encuentros en los dos cursos en Segunda RFEF.

El nuevo guardameta peñista cuenta con una amplia experiencia en la categoría. A lo largo de su trayectoria acumula más de un centenar de partidos en Segunda RFEF y la antigua Segunda B, 67 de ellos defendiendo los colores de la Peña Deportiva. Además, también ha competido en Primera RFEF con la Cultural y Deportiva Leonesa un total de nueve encuentros, mientras que en la ya mencionada Segunda División B vistió las camisetas del RCD Espanyol B y el Córdoba CF. Frías ha querido mostrar su satisfacción por volver a vestir la camiseta peñista. “Estoy muy feliz de regresar a un club que siempre he sentido muy cercano. Conozco lo que representa la Peña Deportiva y afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión. Vuelvo con muchas ganas de trabajar, ayudar al equipo y devolver sobre el campo toda la confianza que el club ha depositado en mí.”

El entrenador Ramiro González también ha mostrado su satisfacción por poder contar con Frías en el nuevo proyecto deportivo. “Edu conoce perfectamente la casa y eso siempre facilita mucho las cosas. Es un portero contrastado, con experiencia en Segunda RFEF y con un gran conocimiento de la categoría. Creemos que reúne las condiciones que buscamos tanto a nivel deportivo como humano y estamos convencidos de que nos va a aportar mucho durante la temporada.”