Dani Planells y Luisa Bonet se llevan un intenso y caluroso Trail de Sant Jordi

La decimoquinta edición del Trail de Sant Jordi volvió a poner a prueba este domingo la destreza y resistencia de corredores y corredoras de la isla con una jornada marcada por el intenso calor y la elevada humedad. Cerca de 200 participantes tomaron la salida a las 8 horas desde el polideportivo de Can Guerxo, en Sant Jordi, para afrontar un exigente recorrido de montaña de 17 kilómetros.

Pese al adelanto horario para evitar las temperaturas más altas del día, el ambiente ya era sofocante desde primera hora de la mañana. Estas condiciones obligaron a los atletas a medir muy bien sus fuerzas, especialmente en la segunda mitad del trazado, donde el desgaste físico fue determinante y la hidratación adquirió un papel clave.

En categoría masculina, Dani Planells firmó una sólida actuación para adjudicarse la victoria con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 3 segundos. El corredor ibicenco, que ya se había impuesto en la edición de 2019, logró así su segundo triunfo en una prueba en la que volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios exigentes.

«Solo quería mejorar mi tiempo»

«Solo quería mejorar mi tiempo», señaló Planells a este diario tras conseguir una victoria en Sant Jordi, que «no estaba seguro» de si iba a poder lograr. El ibicenco reconoció que se sintió «muy bien» hasta el final, aunque «los primeros diez kilómetros el circuito fueron más pesados por la subida», además de que «el calor y la humedad» fueron los principales obstáculos durante el trazado, aseguró Planells.

La segunda posición fue para el paraguayo William Aveiro, que cruzó la meta con un registro de 1:20:55, mientras que el catalán Alfons Déu completó el podio masculino tras finalizar tercero con un tiempo de 1:22:20. Los tres primeros clasificados consiguieron destacarse en una carrera condicionada por el calor y por la dureza del trazado.

Luisa Bonet, vencedora en la categoría femenina, atraviesa uno de los senderos de la prueba. / Dani Becerra

En la clasificación femenina, la gran protagonista fue la ibicenca Luisa Bonet, que conquistó por primera vez el Trail de Sant Jordi tras imponerse con autoridad sobre sus principales rivales. Bonet se llevó el triunfo con un tiempo de 1:49:17 en una carrera especialmente dura por las condiciones meteorológicas.

La veterana María José Morell acabó segunda con un registro de 1:53:14, mientras que Claudia Muela volvió a subir al podio al finalizar tercera con un tiempo de 2:01:40. Las tres corredoras completaron una actuación de mérito en una mañana muy exigente para todos los participantes.

A pesar de la dureza de la jornada, los corredores ofrecieron un gran espectáculo y confirmaron el atractivo de una prueba ya consolidada dentro del calendario insular. La organización, a cargo del Grup Esportiu Es Vedrà y el Ayuntamiento de Sant Josep, volvió a completar con éxito una nueva edición del Trail de Sant Jordi