Bronce de altura para Alejandro Díaz en Pekín

Alejandro Díaz sigue de dulce este 2026. El ibicenco, que este fin de semana disputó el ITTF World Para Elite Beijing 2026 de tenis de mesa, conquistó una meritoria medalla de bronce junto a su compañero Marlon López.

El tándem español finalizó en segundo lugar en la fase de grupos después de vencer sin dejarse un set al dúo brasileño formado por Carlos Massad y Jean Carlos de Souza y al chino compuesto por Yu Wang y Zexin Li y caer 3-2 contra los japoneses Hayuma Abe y Koyo Iwabuchi. En las cuartos de final, Díaz y López no dieron opción a los rusos Iurii Nozdrunov y Artem Iakovlev, a los que vencieron 3-0. En semis, cayeron contra 3-1 contra la pareja china que a la postre se haría campeona formada por Shuai Zhao y Hao Lian.

En la modalidad individual, Díaz finalizó en primer lugar en la fase de grupos tras imponerse al brasileño Jean Carlos de Souza y al japones Hayuma Abe por idéntico resultado (1-3). Posteriormente, cayó en cuartos de final ante el inglés Billy Shilton en un apretado partido que se decantó por 1-3 para el británico.