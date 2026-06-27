El tándem Fluxà Redó y sus palomas mensajeras lideran el protagonismo ibicenco en los premios del Campionat Illes Balears 2026

La colombofilia ibicenca tendrá un papel destacado en la entrega de premios de la temporada 2026, que se celebrará este domingo en Palma, con una notable presencia de representantes de los clubes de la isla entre los principales galardonados del calendario balear.

El gran nombre propio será el tándem Fluxà Redó, conformado por José Tur padre e hijo, del C.C. Santa Eulàlia, cuyos ejemplares firmaron una de las actuaciones más destacadas de la temporada. El dúo se clasificó en la tercera posición del Campionat Illes Balears Absolut, solo por detrás de Lluís Arrom, del C.C. Binissalem, y del tándem Mut-Núñez, del C.C. Porreres. Además, los ibicencos se proclamaron vencedores del Campionat Absolut d´Eivissa, por delante del tándem Torres Marsà, también del C.C. Santa Eulàlia, y de Miguel Ángel Prats, del C.C. Missatger Eivissa.

La presencia de las palomas mensajeras ibicencas también sobresalió en el apartado de velocidad, donde el tándem Fluxà Redó volvió a ocupar la primera posición. Le acompañaron en los puestos destacados Juan Torres, del C.C. Portmany, segundo; José Torres, del C.C. Santa Eulàlia, tercero; Rafel Piedra, del C.C. Missatger Eivissa, cuarto; y Nicolae Placinta, también del C.C. Missatger Eivissa, quinto.

José Luis Rodríguez y el tándem Torres-Marsà, protagonistas

En la modalidad de medio fondo, Ibiza volvió a dejar huella con varios representantes entre los mejores ubicados. Los ejemplares de José Luis Rodríguez, del C.C. Missatger Eivissa, finalizaron segundos, mientras que Andrei Daniel Marc y Miguel Ángel Prats, ambos del mismo club, ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Otro de los reconocimientos destacados para la isla llegó en el premio As Colom Balear, dominado por el C.C. Santa Eulàlia. El primer puesto fue para las aves del tándem Torres-Marsà, seguido por Pedro Colomar, todos ellos pertenecientes al club santaeulaliense.

También hubo protagonismo ibicenco en el Prestigi Balear 2 Anys, con la victoria de las palomas de competición de Soanca Catalin, del C.C. Santa Eulàlia, y la segunda posición de José Luis Rodríguez (C.C. Missatger Eivissa). En el Prestigi Balear 3 Anys, Adina Munteau, (C.C. Missatger Eivissa), completó el podio en tercera posición.

Lorena Sánchez se lleva un valioso segundo puesto en el femenino

En categoría femenina, Lorena Sánchez (C.C. Santa Eulàlia) y sus palomas mensajeras lograron la segunda plaza del campeonato femenino, en una clasificación encabezada por Carme Molinas, del C.C. Porreres. José Tur hijo y padre volvieron a aparecer como referentes en el premio Alas sobre el Mediterráneo, donde se proclamaron vencedores absolutos. En la clasificación específica de Illa d’Eivissa, el tándem ocupó también la primera posición, seguido por el tándem Torres-Torres Marsà y por Andrei Daniel Marc.

Por último, en el Campionat Insular Velocitats Lliures Eivissa, el triunfo correspondió a José Luis Rodríguez, acompañado en el podio por Florin Mugur, también del C.C. Missatger Eivissa, y Pedro Colomar, del C.C. Santa Eulàlia.

Con estos resultados, los clubes ibicencos, especialmente los ejemplares del C.C. Santa Eulàlia y el C.C. Missatger Eivissa, consolidan su peso dentro de la colombofilia balear y acudirán a la gala de Palma con una amplia representación entre los premiados de la temporada.