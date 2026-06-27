Salvador Losa, conseller de Deportes del Consell de Ibiza: «Me gustaría dejar blindada la financiación de clubes y federaciones»

Después de varios años parece que Ibiza se está consolidando como un destino de turismo deportivo. ¿En qué momento cree que se encuentra la isla y qué peso tiene ya el deporte dentro de la estrategia turística del Consell?

El deporte ocupa una posición de máxima prioridad dentro de nuestra estrategia. Y no es algo nuevo de ahora, sino el resultado de un trabajo que viene de años atrás, con aciertos, errores y ajustes, pero con una línea muy clara que hoy empieza a consolidarse: Ibiza como destino deportivo. Uno de los pasos más importantes fue la declaración de determinadas pruebas como eventos de interés turístico. Eso nos permitió reconocer competiciones que en muchos casos nacieron aquí, impulsadas por promotores locales que llevaban años trabajando para darles proyección internacional. A partir de ahí, el objetivo ha sido profesionalizarlas, darles apoyo económico y convertirlas en auténticos embajadores de la isla. También patrocinamos a deportistas individuales de alto nivel para que actúen como imagen de la isla en competiciones internacionales. En total, el Consell invierte alrededor de 2,5 millones de euros en esta estrategia, que genera una repercusión mediática estimada en unos 40 millones, según datos auditados. Pero el impacto va más allá de lo económico. Hemos conseguido efectos muy concretos en la economía de la isla: hoteles que abren antes de temporada, aerolíneas que adelantan rutas y empresas que amplían su actividad. Eso ayuda a romper el círculo de la estacionalidad, que durante años ha sido uno de los grandes problemas de Ibiza. Y además hay un dato clave: en 2024, según AETIB con datos de Egatur e Ibestat, el gasto vinculado al turismo de naturaleza y deporte rozó los 2.000 millones de euros en Ibiza y Formentera.

Cada vez hay más éxitos del deporte ibicenco, tanto individual como colectivo. ¿Considera que la isla atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel deportivo?

Sí, sin duda estamos en un momento muy dulce. Y no lo digo solo por los resultados, sino por la estructura que hay detrás. Para una isla con la población que tiene Ibiza, el número de deportistas compitiendo a alto nivel es muy significativo. Hay clubes compitiendo en ligas nacionales, deportistas en campeonatos internacionales y, al mismo tiempo, una base muy sólida que sigue creciendo. Esto no es fruto de una sola causa. Hay una estructura de clubes muy implicada, entrenadores que trabajan con mucha dedicación y deportistas con un nivel de compromiso altísimo. Y también creo que el carácter de la isla influye: aquí hay una mentalidad muy perseverante, muy constante. Lo importante es que no solo crece el deporte de élite, sino también el deporte base. Cada año aumentan las licencias federativas y la participación de jóvenes en edad escolar. Eso es clave, porque garantiza el futuro. Podemos decir que Ibiza está en un momento de crecimiento global en el deporte: base, rendimiento y también posicionamiento como destino deportivo.

Se está invirtiendo mucho en instalaciones deportivas. ¿Cuáles son ahora mismo las principales prioridades del Consell?

Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos estratégicos que van a marcar el futuro del deporte en la isla. Uno de los más importantes es el pabellón multidisciplinar de Sa Blanca Dona. Es una instalación diferente, pensada no solo como un pabellón convencional, sino como un espacio específico para determinadas disciplinas. Se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad muy exigentes, con eficiencia energética, uso de materiales de proximidad y reducción del consumo. Además, estará enfocado a deportes que requieren condiciones especiales, como la gimnasia artística o el bádminton, que necesitan altura, acústica y espacios adaptados. La idea es que sea un centro de referencia en Baleares. Otro proyecto clave es la piscina olímpica de 50 metros en Santa Eulària. Es una demanda histórica del deporte ibicenco. Tenemos grandes nadadores, pero hasta ahora no contábamos con una instalación de estas características en la isla, lo que obliga a desplazamientos constantes para competir y marcar tiempos oficiales. También seguimos trabajando en la mejora y modernización de instalaciones en colaboración con los ayuntamientos. El Consell destina alrededor de 500.000 euros anuales para mantenimiento y mejora de infraestructuras municipales, lo que permite que las instalaciones estén al día. A eso se suman actuaciones ya ejecutadas o en marcha como Es Putxet, el polideportivo de ses Figueretes, Sa Pedrera en Sant Antoni o mejoras en Sant Joan, con pistas de pádel y espacios de uso múltiple. La idea es clara: no solo construir nuevas instalaciones, sino mantener y actualizar las existentes para que todo el sistema deportivo de la isla funcione de forma equilibrada.

El Parc Motor de Sa Coma es uno de los proyectos más esperados por los aficionados al motor en la isla. ¿En qué punto se encuentra y qué supone para el Consell?

El Parc Motor lo considero un emblema, y no solo desde el punto de vista deportivo, sino también institucional e incluso social. Es un proyecto que responde a una reclamación histórica de más de 20 años por parte del mundo del motor en Ibiza. Durante todo este tiempo, los deportistas han tenido que entrenar en condiciones muy precarias, utilizando espacios provisionales o circuitos puntuales ligados a fiestas patronales. Aun así, han conseguido resultados muy importantes, lo que demuestra el nivel y la pasión que existe en la isla. De hecho, hoy tenemos pilotos ibicencos compitiendo en campeonatos de Europa, como Elías Escandell o Hugo Blascos, lo que refuerza aún más la necesidad de una instalación estable. El proyecto ha sido largo y complejo. Ha pasado por informes ambientales, restricciones y muchas dificultades técnicas, pero finalmente ha salido adelante gracias al trabajo conjunto y a la perseverancia. Una de las claves del proyecto ha sido precisamente el reto del ruido. Para solucionarlo se ha optado por una solución innovadora: el circuito se ha excavado de media unos dos metros y en algunas zonas incluso más, creando taludes de hasta tres metros que actúan como barrera acústica. A ello se suman pantallas y barreras vegetales en los puntos más sensibles. Además, se trata de una instalación muy avanzada desde el punto de vista medioambiental: contará con recogida de hidrocarburos, uso de energías renovables y un sistema de riego con agua depurada. Todo el diseño está pensado para minimizar el impacto. El circuito tendrá unos 1,5 kilómetros de longitud, con una inversión cercana a los seis millones de euros, gran parte destinada precisamente a estas medidas de integración ambiental.

Imagen de Salvador Losa / Consell de Ibiza

¿Qué va a suponer este circuito para el motociclismo en Ibiza, tanto a nivel deportivo como de formación?

Lo primero que va a aportar es estabilidad. No es lo mismo entrenar con instalaciones fijas y seguras que estar dependiendo de espacios provisionales o de permisos puntuales. Eso cambia completamente la planificación deportiva. Cuando un padre inscribe a su hijo en un deporte, lo que busca es continuidad, seguridad y un entorno adecuado para entrenar. Este circuito va a permitir precisamente eso: regularidad y crecimiento. Estamos convencidos de que no solo va a consolidar a los que ya practican motociclismo, sino que va a atraer a nuevos deportistas. Primero como espectadores, y después muchos de ellos acabarán participando activamente. Además, apostamos claramente por la introducción progresiva de motos eléctricas. De hecho, ya hemos adquirido junto a la federación unas 15 motos eléctricas para la iniciación de jóvenes pilotos. La idea es clara: empezar desde la base con un modelo más sostenible y adaptado al futuro del deporte.

El tema de los desplazamientos sigue siendo uno de los grandes problemas para los clubes de la isla. ¿Qué medidas se están tomando desde el Consell?

Desde el Consell hemos ido ampliando progresivamente las líneas de ayuda a los clubes, incorporando nuevos conceptos para adaptarnos a la realidad que viven. Una parte importante de estas ayudas se destina a la participación en ligas nacionales, porque detectamos que muchos clubes no podían asumir el coste de los desplazamientos. Es importante aclarar que las ayudas a la insularidad en vuelos interislas son competencia del Govern balear, pero nosotros complementamos ese apoyo con recursos propios. Ahora bien, no todo es una cuestión económica. Muchas veces el problema principal es la conectividad: horarios de vuelos, escalas obligatorias o la necesidad de hacer noche fuera. Eso complica mucho la logística de los equipos. Por eso seguimos trabajando para que la movilidad sea más eficiente, más sencilla y también más asequible, porque entendemos que es un factor clave para el deporte insular.

¿Qué gran evento deportivo le gustaría traer a Ibiza que todavía no haya llegado a la isla?

Yo creo que el objetivo no es solo traer un gran evento por sí mismo, sino consolidar un modelo de isla vinculada al deporte, la sostenibilidad y el turismo de calidad. Nosotros estamos apostando claramente por deportes al aire libre, sostenibles y que encajen con la identidad de Ibiza. Y en ese sentido, el reto es asociar definitivamente Ibiza a ese concepto de deporte sostenible. Si hablamos de un gran evento concreto, me gustaría que la isla pudiera ser referencia mundial en un campeonato de motos eléctricas. Sería la combinación perfecta: deporte, innovación, sostenibilidad y turismo. Hemos aprendido también que no todo vale. Hemos probado algunas competiciones que no han funcionado bien y las hemos ido descartando. Ahora estamos en una fase mucho más madura, seleccionando eventos que encajen con la convivencia ciudadana. Porque cualquier gran evento genera impacto, eso es evidente, pero lo importante es que ese impacto sea positivo y bien gestionado.

Más allá del deporte de élite, Ibiza está viviendo también un gran momento a nivel de práctica deportiva y deporte base. ¿Se está en el mejor momento deportivo de la isla?

Creo que sí, estamos en un momento muy dulce a nivel deportivo en Ibiza. Si tenemos en cuenta el tamaño de la isla y su población, el nivel de deportistas que estamos generando en distintas disciplinas es muy alto, tanto en deporte base como en competición nacional e internacional. No es solo una cuestión de recursos públicos, sino también del trabajo de clubes, entrenadores y deportistas, que tienen un nivel de implicación enorme. Además, el deporte base está creciendo mucho. Cada vez hay más niños y jóvenes federados, más participación y más estructura deportiva en la isla. Eso hace que Ibiza tenga una identidad deportiva cada vez más fuerte, tanto a nivel competitivo como social.

Si al final de la legislatura tuviera que quedarse con un único objetivo cumplido, ¿cuál le gustaría que fuera su legado en materia deportiva?

Me gustaría dejar consolidado un sistema estable de financiación para clubes y federaciones. Para mí, esa es la base de todo. Si los clubes tienen estabilidad económica, si pueden planificar y si las subvenciones llegan en tiempo y forma, todo lo demás funciona mejor. No hablo solo de cuantías, sino de seguridad y regularidad. Porque detrás de cada club hay directivas, entrenadores, familias y personas que dedican muchísimas horas de forma altruista. Si conseguimos blindar esa estabilidad, estaremos garantizando el futuro del deporte en Ibiza. Ese sería, sin duda, el legado que me gustaría dejar.